Guillermo Mariotto infuriato: Milly Carlucci non lo vuole più tra la giuria

Non l’ha presa bene Guillermo Mariotto alla notizia della conduttrice Milly Carlucci che ha deciso di farlo fuori e non lo vuole più tra i giurati!

La conferma delle indiscrezioni è arrivata poco fa da Dagospia: Milly Carlucci non vuole più lo stilista venezuelano Guillermo Mariotto tra le fila dei giurati del suo seguitissimo programma. Pare che la conduttrice non abbia apprezzare alcune polemiche nate attorno al giurato e si sia talmente infastidita da farlo fuori definitivamente. Lui non l’ha presa tanto bene.

Guillermo Mariotto contro Milly Carlucci che lo caccia

In seguito alle numerose polemiche sorte attorno ai continui litigi di Guillermo Mariotto a “Ballando con le stelle“, che hanno fatto piovere sul programma critiche e insulti a non finire, Milly Carlucci non vuole più lo stilista nelle giura del “Cantante Mascherato“.

La seconda edizione dello show, infatti, non avrà più Mariotto tra la giuria e non è chiaro se lo stilista tornerà anche tra i giurati di “Ballando con le stelle“, nonostante tutto il putiferio. Nonostante nessuno dei due diretti interessati abbia ancora rilasciati dichiarazioni, indiscrezioni parlano di un Guillermo che non prende affatto bene la decisione della Carlucci.

Le nuove puntate de “Il cantante mascherato” andranno in onda a partire dal 20 gennaio 2020 e si sta già vociferando su chi potrebbe esserci sotto le maschere di quest’anno. I personaggi, nuovi rispetto all’anno scorso, saranno Pecorella, Giraffa, Lupo, Tigre Azzurra, Farfalla, Gatto, Alieno, Pappagallo, Orso.

Nello spirito del gioco, i concorrenti non verranno svelati fino a quando non verranno eliminati dallo show. Ma indiscrezioni già parlano dei possibili nomi che si nascondono sotto i simpatici personaggi: Francesco Monte, Marco Carta, Virginia Raffaele, Serena Autieri, Riccardo Fogli, Roberta Lanfranchi, Ornella Vanoni, Rita Pavone, Anna Tatangelo, Belen Rodriguez, Cristiano Malgioglio.