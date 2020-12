Grande Fratello Vip, anticipazioni e novità della puntata di stasera

La nuova puntata del Grande Fratello Vip è alle porte. Cosa avranno oggi in serbo per noi i concorrenti? Ecco a voi qualche anticipazione.

Lo speciale del Grande Fratello Vip di Capodanno è oramai alle porte. Sono tutti curiosi di sapere che cosa succederà oggi all'interno della Casa più spiata e seguita d'Italia. Che cosa ci riserveranno i tanto chiacchierati concorrenti? Quali saranno gli ospiti del reality show? Eco a voi qualche succosa anticipazione inerente alla puntata di oggi, giovedì 31 Dicembre 2020.

Lo speciale per il nuovo anno del GFV andrà in onda su Canale 5 alle ore 21:00, ed è pronto a intrattenere tutti i telespettatori. Secondo le anticipazioni ufficiali ne vedremo delle belle, e ci sarà davvero da divertirsi. Una vera e propria serata di gala sembrerebbe essere in programma all’interno della Casa oggi. I concorrenti attenderanno insieme la mezzanotte, e festeggeranno brindando all’arrivo del 2021. Sono previste inoltre delle sfide di cucina e di canto che metteranno alla prova i nostri amati Vipponi. Siamo dunque tutti sulle spine all’idea di scoprire che cosa combineranno.

Anche Alfonso Signorini è pronto più che mai a condurre lo speciale. L’uomo si sta dimostrando, come sempre, un ottimo timoniere, e siamo tutti sicuri che la puntata dedicata all’arrivo del nuovo anno non tradirà alcuna aspettativa. Al suo fianco ci saranno stasera niente meno che Fausto Leali e Valeria Marini, i due ospiti d’eccezione. Faranno la loro comparsa in studio anche Cristiano Malgioglio e Rita Rusic.

Grande Fratello Vip, anticipazioni: il televoto per l’immunità

Siamo tutti pronti allo speciale di capodanno del Grande Fratello Vip, che andrà in onda su Canale 5 stasera alle ore 21:00. I Vip all’interno della Casa sono carichi più che mai, e si stanno preparando all’arrivo del nuovo anno. Stasera, oltre che per le sfide di cucina e canto, ci sarà spazio anche per il televoto. In ballo per i concorrenti ci sarà niente meno che l’immunità. Quale Vip riuscirà ad ottenerla? Sono tutti curiosi di scoprirlo.