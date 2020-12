Giulia De Lellils a St. Moritz, fan infuriati: “Per te i Dpcm non valgono”

Giulia De Lellis torna al centro di una polemica. Per lei è arrivata una pioggia di critiche per il suo comportamento durante le festività.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne non è nuova alle critiche. Durante queste festività aveva già fatto storcere il naso per alcuni consigli sulle idee regalo e frasi sulle donne.

Questa volta a destare l’ira del web sono stati i suoi continui spostamenti. Analizziamo la vicenda.

Giulia De Lellis nell’occhio del ciclone

La De Lellis ha scelto di trascorrere gli ultimi giorni dell’anno sulla neve, più precisamente a St. Moritz (Svizzera). Sicuramente passare del tempo nella natura insieme al fidanzato Carlo Beretta è un ottimo modo per svagarsi dopo il difficile periodo imposto dalla pandemia.

Fin qui non sembrerebbe esserci nulla di particolarmente eclatante, dato che nell’ultimo Dpcm non si esclude la possibilità di spostarsi all’estero durante le feste. Ciò che ha invece lascito l’amaro in bocca a numerosi fan dell’influencer sono i suoi spostamenti continui. La legge prevede che al rientro di ogni viaggio si effettui in periodo di quarantena di quattordici giorni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia (@giuliadelellis103)

La donna sembrerebbe non aver rispettato questa restrizione e la cosa è stata notata molto dal popolo del web. “Ovviamente per te i Dpcm non valgono. Ti sei fatta il cenone di Natale con 20 persone insieme alla famiglia del tuo fidanzato, poi lui è venuto con te a Roma il giorno di Natale (cosa proibita) e ora in montagna. Con tutti i follower che hai non perdi mai occasione per dare il cattivo esempio e fare brutte figure”, questo il commento apparso sotto uno dei suoi post.

Le critiche hanno fatto scattare il paragone con Chiara Ferragni dato che l’ex corteggiatrice è considerata la sua erede. Nonostante ciò, molti sostengono che tra loro ci sia una differenza abissale: “La qualità della Ferragni si vede anche in questa occasione…altro pianeta“, afferma un follower. L’imprenditrice digitale ha scelto delle feste circondata dalla famiglia ed è rimasta a casa a Milano, cosa che farà anche la sera del 31 dicembre.