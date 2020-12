La vita privata di Francesco Guccini, cantante e autore raffinato: chi è la moglie Francesca Zuccari.

Modenese classe 1940, cresciuto a Pavana, sulle montagne dell’Appennino tosco-emiliano, Francesco Guccini è sempre stato molto riservato sulla sua vita privata, sebbene in gioventù abbia avuto un grande amore. Si tratta di Roberta Baccilieri, per la quale scrisse “Vedi Cara”. Inoltre, è la stessa donna che appare con lui sulla copertina di un disco.

Nel 1971, i due si sposarono e in quegli stessi anni a lei il cantautore dedica qualche anno dopo un altro dei suoi brani più famosi, ovvero “Eskimo”. In realtà, quel brano segna la rottura della loro relazione e per molto tempo nulla si sa della vita privata del cantautore emiliano. Fino all’arrivo di un’altra donna, molto recentemente.

Raffaella Zuccari: chi è la moglie di Francesco Guccini

Nella seconda metà degli anni Novanta, è ancora una canzone d’amore a rivelare l’esistenza di una donna nella vita di Francesco Guccini. Parliamo di “Vorrei”, canzone che il cantautore emiliano dedica a Raffaella Zuccari. I due stanno insieme davvero molto tempo, oltre tre lustri, prima di convolare a nozze. La coppia infatti si sposa il 21 aprile 2011 a Mondolfo, in provincia di Pesaro Urbino.

Sull’incontro con la donna della sua vita e la nascita del brano a lei dedicato, il cantautore ha spiegato in un’intervista rilasciata a Io Donna che Vorrei è “l’unico brano in cui mi sono lasciato andare, la fotografia di un momento appagato, scritto per Raffaella. Non conoscevo il suo paese né i suoi genitori, che all’inizio non erano entusiasti, temevano fossi un turpe cantautore”.