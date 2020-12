Frana Norvegia, case sbriciolate in pochi secondi: il VIDEO pauroso

Terribili immagini frana Norvegia. Nel breve volgere di pochissimi secondi viene giù di tutto a causa di un tremendo disastro naturale.

Una tremenda frana in Norvegia si è abbattuta su di un paesino di 5mila abitanti, a circa 25 km di distanza dalla capitale Oslo. E ci sono delle immagini che hanno ripreso tutto in diretta, con uno smottamento che avviene proprio al di sotto di alcune abitazioni. In particolare si vede una casa che precipita letteralmente.

Il fatto è accaduto nel cuore della notte di mercoledì 30 dicembre 2020, intorno alle 04:00 del mattino. Alcuni testimoni hanno riferito che di colpo è andata via la corrente elettrica, subito dopo che due boati tremendi hanno svegliato i residenti. La frana in Norvegia ha interessato una area di 20 ettari aprendo una voragine grandissima. A parlare è un uomo che in quel momento era in casa con i suoi tre nipoti e che per pochissimo è riuscito a scampare al peggio. Fondamentale è risultata l’opera di un suo vicino di casa, il quale lo ha avvertito di lasciare quanto prima l’abitazione.

Frana Norvegia, il disastro ripreso in diretta

Sono circa 12 le dimore interessate da questo disastro, con 700 sfollati e 10 feriti. Inoltre in 15 mancano all’appello, ed il bilancio sarebbe potuto essere ben peggiore. Le forze dell’ordine ed i soccorritori stanno portando avanti le ricerche dei dispersi in maniera incessante. Sono in corso delle verifiche perché non si sa se chi manca all’appello si trovasse lì oppure risulti essere in vacanza altrove, come si spera.

A distanza di alcune ore, nel pomeriggio, ha avuto luogo una ulteriore frana che ha inghiottito altre due costruzioni. Si ritiene che questo disastro vada imputato alle forti piogge cadute nel corso degli ultimi giorni. Intanto il freddo rigidissimo, con la neve circostante, e l’oscurità permanente rendono le operazioni di soccorso più difficili, senza contare le normative anti pandemia che anche lì hanno imposto una stretta importante a tutti.