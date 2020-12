Elisabetta Gregoraci, le testimonianze choc della relazione con Bettarini

By

Sono emerse ulteriori testimonianze della love story passata tra Elisabetta Gregoraci e Stefano Bettarini.

Il mondo del gossip non lascia tregua alla showgirl calabrese Elisabetta Gregoraci, soprattutto in relazione alla passata love story che avrebbe avuto con Stefano Bettarini. I due non hanno mai confermati di aver avuto una storia d’amore, ma hanno sempre parlato di un’amicizia.

Il settimanale Oggi con il suo ultimo numero uscito ha intervistato diverse persone che sono state a contatto con Elisabetta Gregoraci e Stefano Bettarini durante il loro tempo trascorso a “Buona Domenica“. Tra la showgirl e l’ex calciatore si parlava di relazione clandestina e, grazie al settimanale, sono uscite delle rivelazioni che confermerebbero la storia d’amore tra i due. “Stefano Bettarini era innamorato, mi chiese di scrivere una canzone per lei e si tatuò il titolo sul braccio“, ha dichiarato il cantante Stefano Picchi. L’artista si riferisce al periodo tra il 2006 e il 2008 nel quale i due partecipavano al salotto televisivo di Buona Domenica.

Elisabetta Gregoraci, le prove della storia con Bettarini

Sempre secondo il cantante Stefano Picchi, Stefano Bettarini lo cercò dopo Sanremo: “Mi chiese se potevo scrivere un testo per una donna che amava. Gli brillavano gli occhi quando parlava della Gregoraci e mi girò i loro messaggi più teneri affinché li usassi per comporre“. Così nacque il brano “Ti amerò per sempre“, che sarebbe tatuato sul braccio dell’ex calciatore.

“Bettarini mi raccontò che quando lei l’ascoltò si commosse e pianse. Io li vidi insieme solo a una cena con altre persone, ma era evidente che fossero persi l’uno dell’altra“, ha affermato Stefano Picchi. Alle sue confessioni si aggiungono quelle di un ballerino che lavorò a “Buona Domenica“: “Dopo le prove andavano via insieme ed era evidente che erano legati, lo sapevano tutti“. Anche il paparazzo dei vip, Maurizio Sorge, ha dichiarato di essere a conoscenza della relazione tra i due: “Noi fotografi sapevamo che stavamo insieme e li seguivamo. Stefano all’epoca si dice si fosse fatto convincere da Eli a prendere casa a cento metri da lei a Roma. Scoprimmo troppo tardi che per salire da lei indossava una parrucca coi capelli lunghi“.