Elisabetta Gregoraci, messaggio di Capodanno: ha un’esigenza “fisica”

Anche Elisabetta Gregoraci non vede l’ora di lasciarsi alle spalle il 2020: nel suo ultimo post su Instagram rivela cosa le è mancato di più nell’anno dell’emergenza Coronavirus.

Nostalgia, stanchezza e speranza. Sono questi i sentimenti più diffusi ora che l’annus horribilis 2020 volge agli sgoccioli. Elisabetta Gregoraci non fa eccezione: anzi, dichiara apertamente che le manca molto quel contatto fisico fatto di abbracci (e non solo, verrebbe da aggiungere maliziosamente) vietato dalle misure anti-contagio. Ecco cosa scrive la showgirl nel suo ultimo post su Instagram, tra rimpianti per il passato e aspettative per il futuro.

Le speranze di Elisabetta Gregoraci per il 2021

“Salutiamo il 2020, con speranza – esordisce Elisabetta Gregoraci -. Speranza di riuscire insieme a passare quest’anno che è stato difficile per tutti, siamo stati forzatamente lontani dai nostri affetti più cari, dagli abbracci e dal calore della famiglia. Speranza di tornare alla normalità o ad una nuova quotidianità dove non ci siano più barriere”.

“Da questo 2020, abbiamo imparato tanto – continua l’ex Signora Briatore -: quanto i piccoli gesti siano importanti, quanto un abbraccio o una semplice passeggiata all’aria aperta ci riempiano il cuore. E’ stato l’anno del dolore ma anche del coraggio, siamo stati forti davanti a questa situazione è pian piano ci rialzeremo tutti insieme”.

In conclusione la Nostra rivolge “Un auguri (sic) speciale a tutti voi e sopratutto (sic) a tutte le persone che hanno lottato e continuano a lottare e agli eroi che si sono e si sta (sic) prendendo cura di noi. Un abbraccio a tutti voi da parte mia grazie del vostro affetto,

vi voglio bene, Elisabetta 💓”.

