Donna accusata di omicidio: bambino di 4 anni trovato morto

Una donna di 30 anni è stata accusata di omicidio in seguito al ritrovamento del corpo senza vita di un bambino di 4 anni.

La Polizia è stata chiamata domenica 27 dicembre 2020, intorno alle 8 del mattino, in un appartamento a Plumstead, Londra ed ha trovato il corpo senza vita di un bambino di 4 anni.

Una donna sui trent’anni è stata accusata dell’omicidio del piccolo. Nonostante i tentativi di soccorso da parte dei sanitari e delle forze dell’ordine, per il bambino non c’è stato nulla da fare. Secondo la Polizia c’è un legame di parentela tra la donna e il bambino, ma è stato deciso di non rivelare ancora se si tratti della madre o meno. Così come non sono ancora stati rivelati i nomi dei due.

Indagini in corso, l’imputata rimane in custodia

La donna è apparsa quest’oggi al Bromley Magistrates’ Court e rimarrà in custodia per apparire mercoledì all’Old Bailey. Le indagini continuano e la Polizia sta cercando di comprendere la causa della morte del bambino e il movente della trentenne.

Un esame autoptico verrà eseguito giovedì per determinare che cosa ha causato il decesso del piccolo. L’imputata per il momento resterà sotto la custodia della Polizia.