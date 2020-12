Stasera in tv, anticipazioni programmi di oggi giovedì 31 dicembre in prima e seconda serata su Rai, Mediaset, Sky, LA7.

Stasera in Tv cosa c’è da vedere tra programmi e film di oggi 31 dicembre prima e seconda serata

Questa sera in tv di giovedì 31 dicembre 2020? Dopo aver visto il nostro breve video riassuntivo andiamo a scoprirlo insieme più nel dettaglio con tutti gli altri appuntamenti della serata sui principali canali, ma anche su quelli tematici del digitale terrestre e su quelli di Sky.

Questa sera in tv: i programmi e i film di stasera in prima e seconda serata in tv di oggi 31 dicembre 2020:

Stasera su Rai 1:

18:45 – L’Eredità

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Dal Palazzo del Quirinale a reti unificate Messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella

21:00 – L’Anno che Verrà

Stasera su Rai 2:

18:50 – Hawaii Five-0 Shukran

19:40 – N.C.I.S. Deja Vu

20:30 – Dal Palazzo del Quirinale a reti unificate Messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella

21:00 – TG2 20.30

21:20 – Alvin Superstar 3 – Si salvi chi può!

23:00 – Hotel Transylvania 2

Stasera su Rai 3:

19:00 – TG3

19:30 – TG Regione

19:52 – TG Regione Meteo

20:00 – Blob

20:30 – Dal Palazzo del Quirinale a reti unificate Messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella

21:00 – 44 Festival del Circo di Montecarlo

23:45 – RaiNews24

Stasera su Canale 5

19:43 – CADUTA LIBERA

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:28 – METEO.IT

20:30 – MESSAGGIO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

21:00 – GRANDE FRATELLO VIP

Stasera su Italia 1:

18:30 – STUDIO APERTO

19:30 – MARS ATTACKS! – 1 PARTE

20:15 – TGCOM

20:18 – METEO.IT

20:21 – MARS ATTACKS! – 2 PARTE

21:30 – INDEPENDENCE DAY – 1 PARTE

22:50 – TGCOM

22:53 – METEO.IT

22:56 – INDEPENDENCE DAY – 2 PARTE

Stasera su Rete 4:

18:58 – TG4 – TELEGIORNALE

19:33 – METEO TG4

19:35 – TEMPESTA D’AMORE – 217 – PARTE 1 – 1aTV

20:30 – MESSAGGIO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

20:45 – STASERA ITALIA NEWS

21:22 – WHAT WOMEN WANT-QUELLO CHE LE DONNE VOGLIONO – 1 PARTE

22:00 – TGCOM

Stasera su La 7:

18:00 – The good wife

19:55 – Il meteo della sera –

20:00 – TG LA7

20:50 – Speciale Propaganda Night

01:00 – Bello onesto emigrato Australia sposerebbe compaesana illibata

Stasera su Cielo:

19:35 – Affari al buio L’alter ego

20:00 – Affari al buio Spese pazze

20:30 – Affari di famiglia Ep. 25

20:55 – Affari di famiglia Ep. 26

21:20 – Stratton – Forze speciali

23:00 – La seduzione

Stasera su TV8:

19:30 – Cuochi d’Italia Ep. 19

20:25 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Milano

21:30 – Cirque du Soleil: Luzia Prima TV

23:05 – Cirque du Soleil: Kurios – Cabinet of Curiosities Prima TV

Stasera su Nove:

18:55 – Little Big Italy – Santiago del Cile

20:20 – Deal With It – Stai al gioco

20:25 – Deal With It – Stai al gioco

21:35 – La maschera di ferro

Stasera su Paramount Channel:

19:30 – Indiana Jones e l’Ultima Crociata

21:45 – Indiana Jones e il Regno del Teschio di Cristallo

00:00 – Puo’ succedere anche a te

Stasera su Iris:

19:15 – THE A-TEAM V – PROCESSO PER ALTO TRADIMENTO – III PARTE

20:05 – WALKER TEXAS RANGER – LA FOSSA DEI GLADIATORI

20:59 – BARRY LYNDON

Stasera su Rai Movie:

18:10 – Indio Black, sai che ti dico: sei un gran figlio di…

20:00 – Stanlio e Ollio – La capra Penelope

20:20 – Stanlio e Ollio – I due legionari

21:10 – Tito e gli alieni

22:50 – Estasi

Stasera su Sky Uno:

19:45 – MasterChef Magazine Ep. 5 Prima TV

20:10 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Riviera romagnola

21:15 – MasterChef Italia Ep. 5 Prima TV

22:35 – MasterChef Italia Ep. 6 Prima TV

23:50 – MasterChef Italia Ep. 5

Stasera su Sky Cinema 1:

19:25 – Trolls World Tour

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Tutti per 1 – 1 per tutti

23:25 – Believe – Il sogno si avvera

