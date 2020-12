Chiara Ferragni, trucco perfetto: “Ma comunque resto a casa”

L’influencer Chiara Ferragni si prepara per il Cenone di San Silvestro, trucco perfetto: “Ma comunque resto a casa”.

Come sarà il Cenone di San Silvestro dei vip ai tempi del Coronavirus? Una domanda che si pongono in molti, ma della quale dovremmo conoscere la risposta. Al di là di chi festeggerà con un’ospitata televisiva, a L’Anno che Verrà o al Grande Fratello Vip e in alternativa a Propaganda Live, tutti gli altri dovrebbero rimanere in casa.

Ovviamente, non conosciamo le abitudini di tutti: molti sicuramente resteranno in famiglia, qualcuno passerà la notte a casa di qualche amico, ma quel che è certo è che anche loro dovranno rispettare le norme di contenimento del Coronavirus previste. C’è anche chi, pur restando a casa, ci tiene a essere perfetta anche stasera.

Il trucco di Chiara Ferragni per la Notte di San Silvestro

Un esempio su tutti di grande stile è come sempre la più nota delle influencer non solo italiane, ovvero Chiara Ferragni. La bionda moglie di Fedez annuncia sui social network che ovviamente resterà anche lei a casa. Ma sul suo profilo Instagram ci tiene a specificare che nonostante le restrizioni, sarà molto attenta al trucco che userà questa sera. Lo fa con un selfie in cui manifesta la sua bellezza ed eleganza.

Sottolinea l’influencer nel suo post che ottiene subito il pieno di like da parte di decine di migliaia di follower che appunto resterà a casa con la famiglia. “Stasera starò a casa con Fedez e Leo… Ma avrò un trucco fantastico”, specifica Chiara Ferragni, che nel 2021 è attesa da una grande novità. Infatti, la famiglia come noto è destinata ad allargarsi con l’arrivo di una bambina. I fan già scalpitano e intanto si mostrano d’accordo con lei nella scelta del trucco per questa sera.