Carolyn Smith, fine anno in ospedale: “Il 2020 termina così” – FOTO

Un post pubblicato da Carolyn Smith sul suo profilo personale Instagram ci mostra la britannica alle prese con una visita in ospedale, il motivo.

Questo brutto, bruttissimo 2020 finisce anche per Carolyn Smith. E non certo in maniera piacevole. La ballerina e coreografa britannica, da anni una presenza fissa a ‘Ballando con le Stelle‘, si concede un selfie dall’ospedale.

Leggi anche –> Vaccino Covid, Speranza: “Nostro piano serio, si coprifuoco dopo le feste”

La scozzese, 60 anni, come noto ha dovuto affrontare una brutta malattia. Trovarsi in ospedale non è mai una cosa piacevole, figurarsi se poi questo capita nel bel mezzo delle festività natalizie. Ma la visita di Carolyn Smith è per fortuna un semplice mordi e fuggi, con lei che fa sapere di stare per sottoporsi a dei controlli clinici. Ai suoi followers scrive quanto segue. “Per finire l’anno in positività, si fanno analisi e prelievo. Sotto la maschera sto sorridendo o no? La giornata può solo migliorare. Buona giornata a tutti”.

Leggi anche –> 2020 da dimenticare, prete organizza ‘il funerale’ con tanto di manifesti

Carolyn Smith: “Dai che peggio di così non può andare”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carolyn Smith (@carolynsmith5)

E questo è un messaggio che, anche se potrebbe non sembrare a primo impatto, intende comunicare ottimismo. Tra pandemia e non poche brutte notizie, il 2020 si è rivelato essere uno degli anni più brutti di sempre.

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI

Leggi anche –> Nel 2020 morti eccellenti, quanti lutti e tragedie: “Ora và via” – FOTO

Ma anche se ad alcuni di noi sono capitati degli avvenimenti nefasti, è importante continuare – o ricominciare – a guardare avanti con fiducia e con speranza. Se lo dice la Smith, che di momenti complicati ne ha passati eccome, c’è sicuramente da crederle.