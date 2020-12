Capodanno 2021 a Milano: un grande evento in streaming per salutare il nuovo anno.

Capodanno chiusi in casa, con pochi amici o parenti, e con il coprifuoco. Sono la fine e l’inizio di anno ai tempi della pandemia. A causa dell’alta contagiosità del Coronavirus non possiamo prendere parte a grandi festeggiamenti con folle di persone, ma per il bene nostro e dei nostri cari dobbiamo limitare i contatti. Un ultimo sforzo che ci viene chiesto prima di poterci lasciare alle spalle queste limitazioni con la nuova speranza del vaccino.

Tutti riponiamo fiducia nel 2021, con l’auspicio di tornare a una vita più normale, anche se non sarà subito. Proprio all’insegna della nuova speranza, nel cordoglio di chi non c’è più e nel rispetto di chi lotta tutti i giorni per farci uscire dalla pandemia si terranno le celebrazioni del Capodanno 2021 a Milano. Niente festa né concerti in piazza ma un grande spettacolo tra Duomo, Palazzo Reale e Museo del Novecento a cui i milanesi, e non solo, potranno assistere sul web in diretta streaming. Come accadrà anche con i festeggiamenti a Roma.

Leggi anche –> Meteo di inizio 2021: che tempo farà in Italia

Capodanno 2021 a Milano: si celebra con un grande evento in streaming

Si chiama “Pensieri illuminati” il grande evento pensato per questa sera per salutare l’arrivo del 2021 a Milano e che sarà tramesso in streaming, con la possibilità per tutti di partecipare da casa, a distanza e in sicurezza. Ideato dall’artista Felice Limosani con la direttrice d’orchestra Beatrice Venezi e per la regia di Marco Boarino, lo spettacolo porterà giochi di luce e musica nelle case dei milanesi e di tutto coloro che si collegheranno online sulle piattaforme che trasmetteranno l’evento.

Questo è l’evento che il Comune di Milano ha scelto per celebrare l’arrivo del 2021, nel rispetto delle norme di sicurezza ant-Covid ma anche della sobrietà richiesta da un anno appena trascorso che per la Lombardia è stato drammatico.

“Pensieri illuminati” offrirà al pubblico video installazioni e musica. In una piazza Duomo rigorosamente deserta, la facciata dalla Cattedrale si accenderà in giochi di luce, colore e animazioni video. Nel video mapping compariranno anche le frasi con i pensieri dei cittadini sull’anno appena passato e il nuovo che sta arrivando. Andando sul sito web www.pensierilluminatimilano.it, tutti potranno lasciare il loro pensiero ispirato a uno dei tre temi dell’opera: creato, umanità e futuro.

La notte del 31 dicembre questi pensieri saranno trasformati dall’artista Felice Limosani in grafica generativa, un flusso di immagini digitali animate che saranno proiettate sulla facciata del Duomo.

Leggi anche –> Capodanno 2021 online: i concerti in streaming da non perdere

L’evento del Capodanno a Milano

Dalla mezzanotte del nuovo anno, andrà in scena in diretta, dalla sala delle Cariatidi di Palazzo Reale, il concerto dell’Orchestra ‘I Pomeriggi Musicali’, con 52 musicisti e la voce della soprano Francesca Manzo, diretti da Beatrice Venezi. Anche la sala delle Cariatidi di Palazzo Reale sarà animata con luci e proiezioni.

Il racconto collettivo con i messaggi dei cittadini proiettati sul Duomo sarà narrato dall’attore Alessandro Preziosi e con le parole degli attori della Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi.

L’evento si svolgerà grazie alla collaborazione della Veneranda Fabbrica del Duomo. L’assessore alla Cultura del Comune di Milano, Filippo Del Corno, durante la conferenza stampa di presentazione dell’evento ha riferito che “la performance sarà visibile solo in streaming, non avverrà nulla in piazza del Duomo il 31 dicembre e lo dico perché i cittadini rispettino pienamente le norme e rimangano nelle loro case”.

Leggi anche –> Capodanno in zona rossa: cosa si può fare e cosa no

“Non ci sarà niente da celebrare se non la speranza per il futuro”, ha dichiarato Felice Limosani, spiegando che “questo capodanno sancirà l’anno del prima e dopo Covid” e che l’intento di questo evento è stato quello di “avere un atteggiamento di grande cordoglio e rispetto per le vittime, di ricordarci del personale sanitario a cui saremo grati per sempre”.

Le celebrazioni di Capodanno 2021 a Milano con “Pensieri Illuminati” sarà visibile solo in streaming e verrà trasmesso dalle 22.30 del 31 dicembre 2020 sulle piattaforme Live-now.com, Repubblica.it, YesMilano.it e Video.sky.it/arte.

Leggi anche –> Meteo, Milano si sveglia sotto la neve | FOTO