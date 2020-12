Calciomercato, il Milan prepara un doppio colpo dal Napoli

Il Calciomercato invernare del Milan potrebbe accendersi improvvisamente con un doppio accordo con il Napoli.

Il 2020 calcistico si è concluso con l’inaspettata permanenza del Milan al primo posto in classifica della Serie A. I tifosi rossoneri cominciano a sognare un miracolo e la dirigenza è intenzionata a regalare a Pioli dei rinforzi che gli permettano di continuare a sognare il più a lungo possibile. Sin dalla vittoria last minute contro la Lazio, gli esperti hanno individuato i rinforzi di cui necessiterebbe la squadra rossonera per migliorare la rosa e diventare ancora più competitiva. Si tratta di un difensore centrale che possa affiancare Romagnoli e Kjaer, dando loro qualche partita di riposo, un centrale di centrocampo con i piedi buoni e un centravanti che si possa alternare a Ibrahimovic.

In questi giorni sono stati fatti tanti nomi sia per l’attacco che per la difesa, ma ancora il club non ha fatto mosse concrete per puntellare la rosa a disposizione. L’ultima indiscrezione in tal senso porta a Napoli. La squadra di Rino Gattuso ha due giocatori di assoluto valore che però sono finiti fuori rosa o fuori dalla rotazione dei titolari. Si tratta di Maksimovic e Milik. Entrambi sono in scadenza di contratto a giugno ed hanno avviato un braccio di ferro con la società partenopea. La situazione, dunque, potrebbe portare il Napoli a perdere entrambi a parametro zero.

Il Milan cerca di concludere per Maksimovic e Milik

Si tratterebbe dell’occasione di mercato di cui Paolo Maldini ha parlato nelle recenti interviste. Entrambi, infatti, potrebbero giungere a Milanello a prezzo di saldo. Il difensore serbo conosce perfettamente il nostro campionato e non avrebbe problemi ad inserirsi nella difesa a 4 schierata da Pioli. L’attaccante polacco è un calciatore dal talento indubbio, anche se troppo spesso è stato limitato dagli infortuni. Se per Maksimovic è facile trovare un accordo intorno ai 4-5 milioni, per Milik il Napoli vorrebbe 15 milioni. Una cifra che però nessuno sarebbe intenzionato a spendere con la prospettiva di prenderlo gratis tra 6 mesi.

Il doppio affare si potrebbe concludere dunque intorno ai 12 milioni di euro, una cifra che rientra perfettamente nel budget a disposizione dei rossoneri. Non resta che vedere se il Napoli e soprattutto i due calciatori accettino le condizioni proposte dal Milan. Le alternative sarebbero Depay per l’attacco (anche lui in scadenza a giugno, ma sul taccuino di mezz’Europa) e Simakan e Kabak per la difesa, due calciatori giovani e di grande prospettiva il cui costo però è decisamente superiore a quello di Maksimovic.

