Benedetta Rossi, bilancio di fine anno: qualcosa è andato storto

Il 2020 sta per chiudersi e anche per Benedetta Rossi è arrivato il momento di fare un bilancio degli ultimi 12 mesi: ecco cosa scrive la foodblogger su Instagram.

Siamo ormai agli sgoccioli: il 2020 si sta chiudendo e il 2021 bussa alla porta. Come tutti, anche Benedetta Rossi traccia un bilancio di questo anno lungo e difficile, fatto di (poche) luci e (molte) ombre. Ma nel suo ultimo post su Instagram si coglie anche uno spiraglio di ottimismo per il prossimo futuro.

Il 2020 di Benedetta Rossi

“Ecco il nostro 2020, con momenti difficili, sorprese inaspettate, tante incertezze e mille emozioni. Come per tutti, è stato un anno complicato, ma va comunque ricordato perché fa parte della nostra vita. ❤️”. Così scrive Benedetta Rossi su Instagram, dove pubblica un collage di foto dei momenti più significativi degli ultimi 12 mesi. Protagonisti ovviamente lei, Marco, le sue ricette e i suoi amatissimi cani.

Benedetta Rossi ha chiuso l’anno con un bilancio tutto sommato positivo, anche se non sono mancati i momenti difficili. Va da sé che dietro a un successo come il suo c’è un grande lavoro, ed è per questo che la foodblogger marchigiana ha pensato di godersi le festività staccando la spina (o quasi) dai social, per recuperare le energie per affrontare al meglio le sfide e gli obiettivi del nuovo anno. Negli ultimi tempi anche il suo rapporto con il marito è stato messo a repentaglio da stress e tensioni. La speranza, per lei come per tutti, è che il 2020 andrà meglio…