Andrea Agnelli, la bomba: “Juve con 600 mln di debiti, lui scappa in Ferrari”

Da parte del giornalista Gigi Moncalvo arriva una indiscrezione pesante che riguarda Andrea Agnelli e la situazione debitoria della Juventus.

Il giornalista Gigi Moncalvo avanza una ipotesi su Andrea Agnelli e la Juventus che avrebbe del clamoroso. Il nipote di Gianni Agnelli avrebbe intenzione di lasciare il timone del club bianconero per passare in Ferrari. E con questo cambio importante non avrebbe a che fare neppure con quella che sembra essere la difficile situazione della squadra di calcio di Torino.

Sulle pagine del quotidiano ‘La Verità’, Moncalvo – esperto di cose che riguardano la famiglia Agnelli – riferisce che Andra Agnelli avrebbe chiesto al cugino John Elkann di potere assumere la nomina di amministratore delegato della Ferrari. Tale posizione è attualmente libera dopo che Louis Carey Camilleri ha abbandonato la sua poltrona. Il presidente della Juventus è attualmente membro del consiglio di amministrazione di Fca ed Exor oltre che in quello della società Stellantis.

Andrea Agnelli, i perché della presunta voglia di lasciare la Juve per la Ferrari

Il fatto è che la Juve avrebbe debiti enormi, “una cifra lorda che ammonta a 600 milioni di euro e che verrà reso noto nel prossimo semestre”, afferma Moncalvo. Ci sarebbero delle mosse importanti messe in preventivo per evitare possibili disastrosi sviluppi. Come cercare nuovi investitori, con tutta probabilità esteri, come successo per esempio a Milan ed Inter. Oppure ricoprire di tasca propria questo buco. Ed anche rinunciare a Cristiano Ronaldo potrebbe essere una eventualità da tenere in considerazione.

“Ma organizzare l’addio del portoghese è un qualcosa da cui Elkann intende restare fuori”. Tra l’altro, per la carica di Ad della Ferrari, Agnelli dovrebbe affrontare la concorrenza di Alessandro Nasi, che John Elkann vedrebbe di buon occhio. Quest’ultimo è l’attuale compagna di Alena Seredova, a sua volta ex moglie del portiere juventino Gigi Buffon.