18enne muore di Covid all’improvviso: “L’ha divorata in 3 giorni”

Una ragazza di appena 18 anni è morta all’improvviso di Covid-19, senza avere nessuna patologia pregressa: il racconto dei genitori è straziante.

Una ragazza di 18 anni sana, senza alcuna patologia pregressa, è morta di Covid dopo che il virus l’ha “divorata” per tre giorni. Lo ha raccontato la madre, in lutto. Sarah Simental è stata ricoverata in ospedale a Chicago, sua città natale, il 23 dicembre. In brevissimo tempo un leggero mal di testa è peggiorato fino ad aggiungersi a mal di gola e dolori al corpo. Le condizioni di Sarah hanno continuato a peggiorare una volta in ospedale: la ragazza è stata trasportata in aereo all’ospedale dell’Università di Chicago per un trattamento specialistico, ma i medici non sono stati in grado di salvarla e la 18enne è morta il 26 dicembre.

18enne muore di Covid all’improvviso, il racconto dei genitori

Suo padre Don ha raccontato: “Non riesco a credere a quanto velocemente sia peggiorata la situazione”. Deborah, la madre di Sarah, ha aggiunto: “L’ha letteralmente divorata. E nessun genitore dovrebbe mai vedere il proprio figlio passare una cosa del genere”. I Simentals hanno detto ad ABC7 che sono riusciti a stare al capezzale di Sarah mentre moriva. Hanno detto anche che la figlia non si è resa conto di quanto fosse malata, ma che era sconvolta per il fatto di dover passare il Natale in ospedale. Deborah ha raccontato: “Mi ha chiamato piangendo per dirmi che si sarebbe persa il Natale. Io ho dovuto rassicurarla che è solo un giorno sul calendario, e che quando sarebbe tornata a casa avremmo festeggiato il natale con lei. Purtroppo non è successo”.

Sarah doveva diplomarsi alla Lincoln Way East High School in estate, e aspirava ad avere una carriera nella cura degli animali. Il Covid-19 ha contagiato oltre 19.3 milioni di americani, e ne ha uccisi più di 335.000.