Yari Carrisi, la maledizione di famiglia: cos’è successo con Thea Crudi

Thea Crudi ha annunciato a Diva e Donna la fine della sua relazione con Yari Carrisi, figlio di Al Bano e Romina Power.

Sembrava una storia d’amore perfetta e destinata a non finire mai. E invece la relazione tra Yari Carrisi, primogenito di Al Bano e Romina Power, e Thea Crudi, insegnante di yoga e musicista, è durato solo pochi mesi. Come i suoi genitori, l’uomo pare vittima di una maledizione che gli impedisce di essere veramente felice…

L’amore al capolinea tra Yari Carrisi e Thea Crudi

E’ stata la stessa Thea Crudi ad annunciare in un’intervista a Diva e Donna la fine della sua storia d’amore con Yari Carrisi, iniziata la scorsa estate quando il musicista figlio d’arte era andato a sentirla cantare in un centro di yoga in Puglia. Cos’è che non ha funzionato?

“Io e Yari non stiamo più insieme – ha spiegato Thea Crudi, andando dritta al punto -. Siamo rimasti in rapporti amichevoli. Abbiamo fatto una bella esperienza, è stato un bel viaggio e ne rimarrà un bel ricordo”. La ragazza non non entra però nei dettagli e non rivela i motivi della rottura.

Thea Crudi sostiene di volersi tenere stretta tutte le cose belle che questo amore le ha portato, tra cui l’incontro con Al Bano e Romina, di cui conserva un ottimo ricordo: “Al Bano è una persona generosa e gentile – dice -. Romina è un’amica preziosa”. “Sono grata alla vita per avermela fatta incontrare – aggiunge Thea -. Ci siamo subito trovate bene e tra noi c’è un rapporto speciale. Abbiamo cantato insieme, anche con Yari, tutti e tre”.

“Io e Romina abbiamo vissuto gioie e tragedie, per loro vorrei un percorso netto, senza drammi”, aveva detto Al Bano dopo l’ufficializzazione del fidanzamento di Yari e Thea. Purtroppo non è andata come lui sperava…