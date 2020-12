William Link, morto il creatore di Colombo e La Signora in Giallo – FOTO

By

Addio al celebre e rinomato sceneggiatore televisivo William Link, al quale dobbiamo diversi personaggi molto amati del piccolo schermo.

È morto William Link, noto ai più per avere ideato due dei personaggi televisivi più amati di sempre. Dalla sua mente infatti sono nati il famoso ‘Tenente Colombo’ e ‘la Signora in Giallo’, interpretati rispettivamente da Peter Falk ed Angela Lansbury. Sceneggiatore tra i migliori mai visti in circolazione, William Link se n’è andato a 87 anni di età a Los Angeles.

Gli è risultata fatale una insufficienza cardiaca. La scomparsa del noto autore televisivo e scrittore ha destato grande dispiacere. Link ed il collega Richard Levinson hanno rappresentato un duo molto prolifico per la televisione negli Stati Uniti, un pò come i nostri Age e Scarpelli per il cinema prevalentemente degli anni ’60. La coppia si aggiudicò un Emmy Awards nel 1971 proprio grazie a ‘Il Tenente Colombo’.

William Link, se ne va per sempre uno dei migliori sceneggiatori di sempre

Mentre Jessica Fletcher/Angela Lansbury fu presente sul piccolo schermo prima americano e poi di tutto il mondo dal 1984 al 1996. Al loro curriculum, Link e Levinson firmarono anche diversi film per la televisione, tutti incentrati sul giallo e sulle investigazioni. Ed un altro loro successo fu pure ‘Ellery Queen’, serie tv tratta dal personaggio ideato dagli scrittori newyorkesi Frederick Dannay e Manfred B. Lee nel 1929.

Link e Levinson furono anche acclamati nella Television Academy Hall of Fame nel 1995, con quest’ultimo omaggiato in maniera postuma dopo la sua scomparsa avvenuta nel 1987.