Vaccino Oxford-AstraZeneca approvato dalla Gran Bretagna

Dopo Pfizer e Moderna arriva il vaccino Oxford-AstraZeneca: la Gran Bretagna lo ha infatti approvato in queste ore.

Dopo l’arrivo, lo scorso 25 dicembre, delle prime dosi di vaccino Pfizer in Italia, giunge anche la bellissima notizia che il vaccino prodotto da AstraZeneca e sviluppato ad Oxford con contributo italiano è stato finalmente approvato dalla Gran Bretagna. Ciò significa che a gennaio i cittadini britannici potranno usufruire anche delle prime dosi di quest’altro strumento di lotta al Covid-19. Adesso spetta all’Ema pronunciarsi sulla validità e la sicurezza di quest’altro vaccino affinché possa arrivare anche in Italia.

Si tratta di un annuncio importante, poiché il prodotto di AstraZeneca è più facile da maneggiare e ha anche un costo decisamente inferiore rispetto a quelli della Pfizer e di Moderna. Il costo a singola dose è fissato a 2,8 euro. Con questa approvazione la Gran Bretagna ha a disposizione ben 3 vaccini, contro l’unico finora approvato dall’agenzia del farmaco europea.

Vaccino Oxford-AstraZeneca, quando arriverà in Italia?

La Gran Bretagna ha già dimostrato di avere tempistiche più rapide per l’approvazione dei farmaci. Il vaccino Pfizer è stato approvato addirittura prima che negli Usa, dove l’autorizzazione a procedere era stata presentata prima. L’Ema rispetta le tempistiche delle 3 settimane che sono rispettate anche dalla Food and Drug Administration negli Usa. Per quanto riguarda il vaccino Moderna l’Ema si pronuncerà il prossimo 6 gennaio, il che, se l’esito sarà positivo, permetterà di ottenere le dosi entro la fine del mese.

Discorso differente per quanto riguarda il vaccino Oxford. Giorni addietro, infatti, Noel Whation dell’agenzia del farmaco europea ha escluso che questo possa arrivare entro il mese di gennaio. Il motivo di un tale ritardo è semplice: AstraZeneca non ha ancora presentato la richiesta di autorizzazione a procedere. Quando sarà fatto l’Ema richiederà ulteriori dati per accertarsi della qualità del vaccino.

