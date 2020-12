Test visivo: scopri qual è il tuo desiderio più profondo

Questo test visivo ha lo scopo di individuare qual è il desiderio che vi assilla in questo periodo, scopriamolo insieme.

Solitamente i test che troviamo su internet sono finalizzati a tracciare un profilo sommario della nostra personalità. Tentano dunque di individuare quale approccio abbiamo nei confronti della vita e delle persone che ci circondano, quali sono i nostri punti forti e quali quelli deboli. Si tratta di profili che non contengono esclusivamente nulla di scientifico, ma si tratta solamente di giochi con i quali confrontarsi per capire quanto hanno realmente catturato della nostra essenza.

Quello di oggi, invece, ha la finalità di catturare il vostro stato d’animo attuale e quale il desiderio preponderante. L’immagine è molto evocativa e presenta due elementi evidenti ed uno che può essere considerato un’illusione ottica. Appare chiaro, dunque, che c’è una differenza di visione (di prospettiva) tra chi attenziona gli elementi maggiormente visibili e chi invece nota per primo quello a margine.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Test visivo: qual è il vostro desiderio più forte?

Per capire quale sia il vostro desiderio più profondo, ciò di cui sentite il bisogno in questo momento della vita, vi si chiede solo di osservare l’immagine e indicare quale dei tre elementi presenti cattura la vostra attenzione in un primo momento.

La Grotta

Se la prima cosa che avete notato è la grotta, significa che in questo momento siete alla ricerca di una persona che vi faccia scoprire o riscoprire l’amore. Probabilmente siete single da anni o semplicemente non avete incontrato la persona giusta. Solitamente vi piace stare da soli, ma in questo momento desiderate una passione travolgente.

Leggi anche ->Test sulla personalità, cosa vedi nell’immagine: sole o uovo?

Il Mare

Se la prima cosa che vi ha colpito è invece il mare, il vostro desiderio più profondo è la libertà. Spesso vi siete accontentati di seguire il flusso, adeguandovi alle decisioni altrui o alle situazioni che vi siete trovati davanti, adesso però desiderate slegarvi dalle redini.

Leggi anche ->Test piscologico: quale di queste immagini non ritrae una famiglia?

Il volto di un bambino

In questo caso il vostro desiderio più profondo è quello di trovare un equilibrio. Per quanto voi ci stiate provando, il caos al momento regna sovrano. Il vostro obiettivo è la riorganizzazione del tutto, in modo tale da poter godere delle piccole cose e di avere spazio per tutto lavoro/studio, relax, passatempi e affetti.