Stasera in tv – Fratelli Caputo: cast e trama della seconda puntata

Stasera in televisione in prima serata la seconda puntata della miniserie Fratelli Caputo andrà in onda su Canale 5: tutte le anticipazioni, oggi 30 dicembre

Fratelli Caputo, miniserie italiana diretta dal regista Alessio Inturri e trasmessa in prima visione assoluta in prima serata su Canale 5, sarà in onda a partire dalle ore 21.20. Scopriamo insieme la trama della seconda puntata della fiction e… qualche dettaglio in più!

Fratelli Caputo, trama della miniserie italiana

La comedy a puntate racconta una storia che ha come protagonisti due fratelli e il loro rapporto conflittuale. Nino e Alberto, infatti, sono entrambi figli del defunto sindaco di Roccatella. L’uomo che viveva nel paese siciliano ed era sposato con la madre di Nino, trasferitosi per un periodo a Milano si era creato un’altra famiglia, a causa della quale aveva finito per abbandonare la prima. I due fratelli si conoscono così in tarda età a causa delle circostanze, molto più che per il desiderio di riunirsi.

Anticipazioni sulla seconda puntata

Durante una serata di beneficenza, organizzata da Patrizia, Nino sembra avere finalmente l’occasione lavorativa che stava aspettando. Inoltre, grazie alla sua partecipazione ai festeggiamenti, Andrea verrà notato per il suo talento.

Fratelli Caputo, cast:

Nino Frassica (Nino Caputo);

Cesare Bocci (Alberto Caputo);

Sara D’Amario (Patrizia);

Aurora Quattrocchi (Agata);

Andrea Vitalba (Carmela);

Giorgia Boni (Barbara Caputo);

Giancarlo Commare (Simone);

Carmela Vincenti (Rosalia);

Francesco Guzzo (Turi);

Riccardo De Rinaldis (Andrea Caputo);

Riccardo Antonaci (Giacomo Caputo);

Daniele Pilli (assessore Michele Cascone);

Rossana Ferrara (Loredana Rizzo);

Fabrizio Buonpastore (Antonio Giuffrida);

Mimmo Mancini (senatore Valenti);

Anna Teresa Rossini (Franca);

Red Canzian (sé stesso);

Samuele Carrino (sé stesso).

Fratelli Caputo, video promo

