Stasera in tv film – Nelle tue mani: trama, cast e trailer di oggi, 30 dicembre

Il film intitolato Nelle tue mani, del regista francese Ludovic Bernard, sarà in onda stasera su Rai 1 in prima visione: tutte le anticipazioni, oggi 30 dicembre

Il film Nelle tue mani, del regista francese Ludovic Bernard e che vede fra i suoi interpreti Lambert Wilson, Kristin Scott Thomas e Jules Benchetrit, racconta la storia di un giovane inconsapevole del suo talento. La commedia romantica sarà in onda in prima visione stasera su Rai 1 a partire dalle ore 21.25. Scopriamo di seguito qualche dettaglio in più sulla pellicola.

Trama

Mathieu, primo di tre fratelli, è un ragazzo adolescente che vive nella banlieue di Parigi. Assente la figura paterna, la madre del giovane si occupa con fatica di mantenere da sola la famiglia. Ad aggiungersi a queste problematiche l’indole ribelle di Mathieu che sembra farsi sembra più pericolosa, tanto che il ragazzo inizia a compiere piccoli furti nel quartiere. Durante una giornata come tante Mathieu sfiora il pianoforte della stazione cittadina e le sue note vengono colte da Pierre Geithner, direttore del conservatorio parigino. Ammaliato dal suo talento, lo studioso farà di tutto per convincere il giovane prodigio ad dare seguito alle sue capacità. L’insicurezza e la diffidenza di Mathieu saranno un muro difficile da scalare e far sì che sbocci in lui il desiderio di inquadrarsi nella disciplina che si deve a uno strumento come il pianoforte sarà un’ulteriore sfida.

Curiosità

L’attore protagonista del film Nelle tue mani è Jules Benchetrit e non sapeva suonare il pianoforte quando è stato scelto per vestire i panni di Mathieu. L’attore ha quindi fatto lezioni di musica tutti i giorni prima che iniziassero le riprese per riuscire a ottenere la gestualità del talent uomo personaggio.

Nelle tue mani, trailer