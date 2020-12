Stasera in tv film – Alvin Superstar 2: cast, trama e trailer, oggi 30 dicembre

Il sequel di Alvin Superstar, film tratto dalla serie con i fratelli Chipmunks, sarà in onda su Rai 2 in prima serata: le anticipazioni

Alvin Superstar 2, film diretto da Betty Thomas, ci riporta ai tre piccoli fratelli Chipmunks e alle loro avventure. Interagire non gli umani non è sempre facile per i tre scoiattoli, eppure è proprio fra loro che finiscono per trovare gli affetti più cari.

La pellicola, uscita nelle sale cinematografiche nel 2009, ha incassato ben 443 milioni di dollari ed è stata apprezzata sia dalla critica… che dai bambini.

Scopriamo insieme la trama del lungometraggio che andrà in onda stasera su Rai2 a partire dalle ore 21.20.

Trama

I Chipmunks sono ormai affermate star musicali e questo ovviamente porta i tre fratelli a essere più scalmanati che mai. Durante un concerto, Alvin ferisce accidentalmente Dave, che si vede così costretto a rinunciate temporaneamente al suo ruolo di manager. Tornati a Los Angeles i tre fratellini vengono affidati prima alla zia Jackie, che viene messa presto fuori uso dai tre scoiattoli, e infine a Toby, nipote di Jackie. Toby si affanna come può per farsi dare ascolto dai tre in casa, ma neanche a scuola le cose sembrano andare meglio. Un disastro dopo l’altro, Alvin e i suoi fratelli finiscono per mettersi davvero nei guai, ma la soluzione, come sempre, sarà… nella musica!

Alvin Superstar 2, cast completo:

Zachary Levi (Toby Seville);

Jason Lee (Dave Seville);

David Cross (Ian Hawke);

Wendie Malick (Dr. Rubin);

Anjelah Johnson (Julie Ortega);

Kathryn Joosten (Jackie Seville);

Kevin Schmidt (Ryan Edwards);

Chris Warren Jr. (Xander);

Bridgit Mendler (Becca Kingston).

