Sophie Codegoni, colpo di scena a ‘Uomini e Donne’: la sua scelta

A ‘Uomini e Donne’ giunge una mossa importante da Sophie Codegoni. E non solo: anche Davide prende una decisione di rilievo.

È da un pò di tempo che la bella Sophie Codegoni sta approfondendo la sua conoscenza con i vari Giorgio, Antonio e Matteo. I tre tronisti si contendono la mano della bellissima modella di Riccione. E gli affezionatissimi telespettatori di ‘Uomini e Donne’ ne stanno seguendo con grande coinvolgimento le vicissitudini.

Ora è in arrivo un colpo di scena. Di questa competizione amorosa per avere la meglio sui rispettivi concorrenti, ecco che non ne farà più parte proprio Antonio, che fino a poco tempo fa veniva indicato come il favorito di Sophie Codegoni. Il colpo di scena sarebbe emerso nel corso della puntata di ‘Uomini e Donne’ registrata martedì 29 dicembre. All’inizio il duo sembrava molto affiatato, ma poi sarebbero emersi alcuni limiti caratteriali da parte del 22enne Antonio, tali da persuadere Sophie ad escluderlo. A beneficiare della cosa pare sia Matteo, anche se pure c’era stata della maretta tra i due.

Sophie Codegoni, ora è Matteo in pole position: e Davide sceglie Chiara

Ma evidentemente dopo la tempesta era destinato a tornare il sereno, come rifenisce la pagina Instagram di UominieDonneClassicoeOver infatti racconta. Proprio da qui arriva l’indiscrezione secondo la quale Sophie Codegoni avrebbe eliminato Antonio. Contestualmente ecco anche una romantica esterna con lo stesso Matteo.

Ad ‘Uomini e Donne’ però si parla molto anche di Davide e Chiara, con Beatrice sullo sfondo. Lui bacia la prima, sempre nel corso di una esterna e nonostante entrambi tengano ben ferma sui loro volti la mascherina. Ma è il gesto che conta. E se cosa mi dà cosa, dovrebbe essere Beatrice a questo punto a farsi da parte.