Saturnino, chi è il musicista: carriera, curiosità e vita privata

Tutto sul noto musicista Saturnino, chi è: carriera, curiosità e vita privata, le collaborazioni più riuscite e i successi.

Ascolano classe 1969, musicista e produttore discografico, Saturnino Celani – per tutti semplicemente Saturnino – è considerato uno dei più eclettici musicisti italiani, con una lunghissima carriera di tutto rispetto. In particolare, viene conosciuto come il bassista di Jovanotti, ma non è ovviamente solo questo.

Da bambino studia violino, per poi iniziare a 14 anni a studiare il basso elettrico e a metà anni Ottanta, giovanissimo, entra nella punk band dei Dictatrista, fondata da Carlo Cannella. A partire dal 1991, arriva la collaborazione con Jovanotti, conosciuto in uno studio discografico di Milano.

Cosa sapere sul noto bassista Saturnino

Insieme scrivono alcuni tra i maggiori successi del cantautore romano, a partire da Ragazzo Fortunato e Serenata Rap, fino ad arrivare a Baciami ancora, brano con cui vincono il David di Donatello come miglior canzone originale del film omonimo diretto da Gabriele Muccino. Sono inoltre quattro gli album da solista realizzato da Saturnino Celani, il primo in assoluto è datato 1995 e si chiama Testa di basso. Nel disco, il musicista registra non solo il basso, ma anche chitarra e batteria.

Oltre a Jovanotti, coltiva la collaborazione sebbene sporadica con altri artisti, producendo ad esempio 13 dita, opera prima del pianista Giovanni Allevi. Collabora inoltre tra gli altri con Mietta, Pino Daniele, Luca Carboni e Max Pezzali – 883. Proprio con quest’ultimo recita nel film Jolly Blu. Suona quindi il basso nel disco L’imboscata, di Franco Battiato. Tra le altre collaborazioni, Pippo Pollina, Alessio Bertallot e la Bud Spencer Blues Explosion. I suoi punti di riferimento, tra i tanti, sono Jaco Pastorius e Sting.