Pesaro, che incidente nella notte: tir a fuoco, morto conducente – VIDEO

A Pesaro incidente e tremenda esplosione ieri sera. L’uomo alla guida di un camion ha perso la vita in seguito a questo drammatico episodio.

Un gravissimo incidente stradale avvenuto all’altezza di Pesaro ha portato alla morte di una persona. Si tratta del conducente di un camion, con il mezzo che ha preso fuoco di colpo dopo una fortissima esplosione. Il tutto ha avuto luogo su un tratto dell’Autostrada A14 che passa sulla linea ferroviaria, in direzione Bologna tra Fano e la stessa Pesaro.

La drammatica vicenda ha avuto luogo nella serata di martedì 29 dicembre 2020 ed in seguito alla deflagrazione alcuni pezzi del tir in fiamme sono volati di sotto. Con il concreto rischio di trasformarsi in dei grossi proiettili. Ma da questo punto di vista per fortuna non si registrano feriti, anche se il bilancio finale dell’incidente è drammatico. A seguito di questo disastro è sorta una coda importante andata comunque smaltendosi relativamente presto.

Incidente gravissimo nel corso della notte, ci è voluto tempo per spegnere l’incendio scaturitosi subito dopo

Nel frattempo sul luogo dell’incidente sono arrivati diversi mezzi di soccorso tra vigili del fuoco, polizia stradale, personale medico e di Autostrade per l’Italia. Il mezzo pesante trasportava dei rifiuti ma per cause ancora da accertare è finito preda delle fiamme dopo essersi ribaltato.

Il personale predisposto ha dovuto lavorare per tutta la notte allo scopo di rimettere in sicurezza il tratto stradale interessato. Nel frattempo sono state predisposte altre direzioni alternative per consentire una circolazione il più normale possibile. Le fiamme sono estate estinte dopo diverso tempo.