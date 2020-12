Pensioni, l’Inps pubblica il calendario dei pagamenti del 2021

Pensioni: pubblicato il calendario per i pagamenti per le prestazioni previdenziali e assistenziali da eseguire nel corso dell’anno.

Nelle scorse ore l’Inps ha pubblicato il calendario completo dei pagamenti per le pensioni e le prestazioni assistenziali da eseguire nel corso dell’anno 2021. La prima data da segnare nel calendario è quella del 5 gennaio, secondo giorno bancabile dell’anno, ovvero quella in cui verranno corrisposti i pagamenti per le prestazioni assistenziali. Per quanto riguarda invece il bonifico contenente l’assegno pensionistico, invece, il giorno indicato è il 2 gennaio, primo giorno utile dell’anno. Per le restanti mensilità, invece, il giorno scelto per il pagamento delle pensioni sarà il primo di ogni mese.

Nella circolare diffusa dall’Inps viene sottolineato inoltre che chiunque riceva la pensione tramite le poste si vedrà anticipare il pagamento almeno per i mesi di gennaio e febbraio. Per quanto riguarda il primo mese dell’anno, i pagamenti sono cominciati lunedì 28 dicembre e si concluderanno la mattina di sabato 2 gennaio. Nel comunicato viene anche evidenziato che per ulteriori dettagli a riguardo basterà fare riferimento alla circolare pubblicata in data 18 dicembre.

Pensioni, calendario pagamenti 2021: la circolare dell’Inps

La comunicazione dell’Inps informa i pensionati che sono state concluse le operazioni di rivalutazione delle pensioni e quello delle prestazioni previdenziali prodromiche valide per l’anno 2021. Ecco di seguito il testo per intero:

“L’Istituto ha concluso le attività di rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali, propedeutiche al pagamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali per l’anno 2021. Nella circolare INPS del 18 dicembre 2020, n. 148, si descrivono le operazioni effettuate ed è riportato il calendario completo dei pagamenti per l’anno 2021.

Va ricordato che, per disposizioni normative (art. 1, comma 184, della legge 27 dicembre 2017, n. 205) nel solo mese di gennaio di ogni anno i pagamenti avvengono nel secondo giorno bancabile del mese, mentre negli altri 11 mesi nel primo giorno bancabile di ciascun mese. La sequenza dei giorni di calendario del 2021 fa sì che il prossimo pagamento delle prestazioni pensionistiche e assistenziali presso gli istituti di credito cadrà necessariamente il 5 gennaio, secondo giorno bancabile del mese.

Solo per coloro che riscuotono la pensione presso Poste Italiane è stata prevista l’anticipazione del pagamento di gennaio rispetto alle normali scadenze, distribuito su più giorni a partire dal 28 dicembre, anticipo e scaglionamento eccezionalmente stabiliti da ordinanza n. 723 della Presidenza del Consiglio dei Ministri per garantire il ritiro in piena sicurezza e nel rispetto delle misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19”.

