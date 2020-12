Oroscopo del giorno, giovedì 31 Dicembre: tutti i segni dello Zodiaco

L’ultimo giorno dell’anno è finalmente arrivato. Ecco a voi le previsioni dell’oroscopo per la giornata di giovedì 30 Dicembre 2020.

Siamo giunti al quarto giorno della settimana, e Dicembre ha ufficialmente esaurito tutti i suoi giorni. Che cosa avranno in serbo per noi il cielo e le stelle durante l’ultimo giorno dell’anno? Quali segni saranno baciati dalla fortuna e quali no? Nuovi amori e opportunità sono all’orizzonte? Scopriamo insieme le previsioni dell’oroscopo per ogni segno zodiacale di giovedì 31 Dicembre 2020.

Giovedì 31 Dicembre 2020: previsioni dell’oroscopo per ogni segno

Ariete. Saturno e Giove saranno dalla vostra parte e vi aiuteranno a chiudere l’anno in totale armonia e serenità. Cercate soltanto di non trascurare i vostri affetti più cari e i famigliari, potreste pentirvene amaramente.

Toro. Durante la giornata di oggi bisognerà fare attenzione alle proprie finanze e alle spese. Giove è ancora dissonante ma non temete, se rimarrete lontani dalle discussioni inizierete l’anno nel migliore dei modi, senza alcun rimpianto.

Gemelli. Durante le prossime ore fareste meglio a non fidarvi troppo dei nuovi incontri. Cercate di procedere con cautela e di non saltare subito a conclusioni affrettate. Il nuovo anno inizierà in modo un po’ turbolento ma voi siete pronti alla sfida.

Cancro. Le prossime ore saranno decisamente stancanti per voi, ma non temete, tutto si risolverà per il meglio. Il consiglio migliore è quello di allontanare la malinconia e affrontare senza pesi sulle spalle il nuovo anno.

Leone. Oggi fareste meglio ad allontanarvi dalle discussioni di coppia. Il proposito migliore per il nuovo anno potrebbe essere quello di fare chiarezza con i vostri sentimenti e di ripartire alla carica come soltanto voi sapete fare.

Vergine. Anche durante l’ultimo giorno dell’anno sarete super impegnati, e va molto bene così. Cercate però di non strafare, e di dedicare qualche momento al riposo ed al dolce brindisi che inaugurerà un 2021 carico di soddisfazioni e opportunità.

Bilancia. Per voi sono in arrivo grandi novità e cambiamenti. Tenetevi dunque pronti al nuovo anno, che porterà con sé soddisfazioni e riconoscimenti. Cercate di partire con il piede giusto, voltando finalmente pagina e sorridendo ad un nuovo inizio.

Scorpione. Cielo positivo durante la giornata di oggi, potreste ricevere buone notizie in ambito lavorativo. Il consiglio migliore è quello di passare il capodanno in intimità e di allontanare i pensieri negativi, cominciando il 2021 con leggerezza e serenità.

Sagittario. La giornata di oggi non comincerà nel migliore dei modi. Qualche dissapore al lavoro potrebbe mettervi di malumore. Non temete però, durante la fine della giornata si risolverà tutto per il meglio e potrete brindare in totale serenità.

Capricorno. Avete ricevuto buone notizie dal punto di vista lavorativo, e anche oggi sarete più carichi che mai. È arrivato il momento di rimboccarsi le maniche e di cominciare a progettare il 2021, che ha in serbo per voi numerose sorprese.

Aquario. Il Capodanno sarà per voi un po’ sottotono. Cercate di rimanere lontano dalle discussioni e non lasciatevi innervosire dagli imprevisti. Il consiglio migliore è quello di non pensare troppo agli avvenimenti passati e di concentrarsi sul futuro.

Pesci. La giornata di oggi sarà positiva per voi, e gli astri saranno tutti dalla vostra parte. Cercate però di non strafare e di concentrarvi maggiormente sulla sostanza e non sull’apparenza. Il nuovo anno ha in serbo per voi numerose sorprese.

Si ricorda ai lettori che la rubrica dell’oroscopo non ha alcuna valenza scientifica. Il fine unico degli articoli è quello di dilettare i curiosi.