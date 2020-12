Documentari, serie tv e film su Netflix a gennaio: le nuove uscite

I film, le serie tv e i documentari in uscita a gennaio 2021 su Netflix. Le immagini che ci faranno viaggiare con la mente, almeno dal divano!

Netflix e la televisione ci hanno tenuto moltissima compagnia durante questi mesi difficili caratterizzati da lockdown, quarantene e ansia per via della pandemia di Covid-19. Ogni mese, sulla piattaforma streaming, venivano pubblicati nuovi contenuti interessanti che ci hanno permesso di viaggiare con la mente, di vivere avventure emozionanti e anche di scoprire tante novità dal mondo grazie ai documentari. Vediamo allora insieme quali sono le novità in arrivo a gennaio 2021 su Netflix e quali sono i film e i documentari che ci faranno sognare nel nuovo anno!

Cosa vedere a gennaio su Netflix

A cominciare dall’1 di gennaio troveremo la terza stagione di un telefilm amatissimo, Cobra Kai, ma anche tanta azione con l’uscita su Netflix di Spiderman 1, 2 e 3 per iniziare l’anno nuovo all’insegna dei supereroi! Ci sarà anche spazio per i documentari, ovviamente con Le Guide di Headspace: Meditazione; e Dream Home Makeover con la seconda stagione.

Il 2 gennaio invece arriva su Netflix un docu-film che ci farà viaggiare nel mondo della musica: Rocketman, l’opera che racconta l’eclettica vita di Elton John. Sempre a tema documentari dal 6 gennaio potremo vedere Surviving Death, un documentario che parla di cosa c’è dopo la morte. Per divertirvi invece, sarete felici di sapere che arriverà anche la nona stagione di Suits.

Rimanendo tra le serie tv l’8 gennaio arriva una serie originale Netflix, Lupin mentre dal 15 gennaio potrete rivedere tutte le stagioni di Dawson’s Creek! Un viaggio nell’adolescenza di molti 30enni di oggi insomma!

Queste sono solo alcune delle uscite più interessanti su Netflix per il mese di gennaio 2021 che potrete vedere comodamente a casa sul divano. Continueremo, infatti, ancora per un po’ a viaggiare con i documentari e le serie televisive per via dell’emergenza Coronavirus. Ma con tutte queste meravigliose novità in streaming non sarà così difficile farlo!