Nicolò Zaniolo, l’ex fidanzata Sara è incinta di lui

E’ stato rivelato che la ex fidanzata di Nicolò Zaniolo, Sara Scaperrotta, è in dolce attesa e il padre sarebbe proprio il calciatore.

Alberto Dandolo ha lanciato uno scoop piuttosto sensazionale nel nuovo numero di Oggi, in quanto il calciatore Nicolò Zaniolo aspetterebbe un figlio…dalla sua ex fidanzata.

Nicolò Zaniolo ha annunciato proprio nelle scorse ore il fidanzamento con la modella rumena Madalina Ghenea, ma la sua ex fidanzata storica Sara Scaperrotta sarebbe in dolce attesa. Secondo Alberto Dandolo il padre del bambino è proprio il calciatore e le sue fonti sembrano essere attendibili. L’asso della Roma ha da poco resa nota la sua rottura con Sara, confermando di essere legato sentimentalmente ad un’altra persona. Per un po’ di tempo si è chiacchierato su Zaniolo e la Ghenea, senza che arrivasse alcuna conferma ufficiale dai due, che hanno scelto infine di commentare la loro relazione sui social, attraverso una Instagram Story.

LEGGI ANCHE -> Nicolò Zaniolo avvisa Mancini: “Rientrerò con calma”. A rischio gli Europei?

LEGGI ANCHE -> Zaniolo flirt con Madalina Ghenea: il timore dei tifosi della Roma

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nicoló Zaniolo (@nicolozaniolo)

Nicolò Zaniolo, pronto per il bebè in arrivo?

Il calciatore giallorosso ha voluto precisare di non aver lasciato “nessuna per nessuna“, sostenendo che prima ha chiuso la relazione con Sara Scaperrotta e poi ha intrapreso quella con Madalina Ghenea. Zaniolo però si è detto “felice con Madalina” ed ha dichiarato di assumersi “tutte le responsabilità” del caso in merito al suo futuro, ora concentrato al 100% sulla Roma.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!

Ora, però, sembra che per Nicolò Zaniolo sia arrivato un fulmine a ciel sereno dal nome di Alberto Dandolo, che sostiene che Sara sia in dolce attesa del suo bambino. Per il momento i diretti interessati non hanno commentato la voce e non è stata resa nota la paternità del futuro bambino, ammesso che ci sia un bebè all’orizzonte.