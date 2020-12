Mentana Conte, il giornalista duro: “Dicci di lavoro non di bistecche”

Enrico Mentana Conte, il direttore del Tg La7 innesca una polemica dopo avere ascoltato il discorso di fine anno del presidente del Consiglio.

Enrico Mentana critica Giuseppe Conte dopo una precisa affermazione fatta dal presidente del Consiglio. Che nel corso della tradizionale conferenza stampa di fine anno ha fatto un riferimento ad un aspetto in particolare. Le parole di Mentana rilasciate sul proprio profilo personale Facebook e su quello Instagram sono molto chiare.

“L’ultimo è stato Conte, oggi in conferenza stampa. “Tanti quando hanno avuto il reddito di cittadinanza mi hanno scritto, presidente la ringrazio, ho potuto mangiare per la prima volta una bistecca, erano anni che non la mangiavo”. Nessun accenno a lettere di persone che ringraziavano per aver poi trovato un lavoro. Quella legge, non dimentichiamolo votata insieme a Salvini, nello scambio con l’altrettanto onerosa quota 100, quanti posti ha permesso di creare? Quanto è costata ai contribuenti? Ormai affondiamo, tra governi gialloverdi e giallorossi, in un oceano di sovvenzioni improduttive, bonus e ristori”.

Mentana Conte, il direttore del Tg La7 non è affatto tenero

La critica di Mentana prosegue. “Ma quel che è intollerabile, in Conte, nei suoi predecessori e nei suoi soci di turno in maggioranza, è l’artifizio narrativo per cui tutte queste sono generose elargizioni dall’alto. Sono soldi di chi paga le tasse. Sono soldi prestati allo Stato dai sottoscrittori dei titoli del tesoro, dalla Bce o dall’Unione Europea. Soldi che non il governo o il parlamento restituiranno ai vari creditori, ma i futuri contribuenti”.

“Proprio quei giovani vergognosamente trascurati da ogni bonus, da ogni ristoro, da ogni manovra, compresa quella diventata legge oggi. Un albero della cuccagna clientelare che tutti i gruppi parlamentari hanno allegramente contribuito a disegnare. Complimenti”. Il direttore del telegiornale de La7 ha ricevuto in questa sua critica chiarissima molte manifestazioni di sostegno.