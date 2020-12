Melissa Satta infuriata, il presunto nuovo fidanzato è sposato

Melissa Satta ha dato sfogo alla sua frustrazione contro il settimanale che ha condiviso false informazioni sul suo nuovo fidanzato.

L’ex velina Melissa Satta è reduce dall’ennesima rottura con Kevin Prince Boateng e, secondo il settimanale Chi, la giovane avrebbe già trovato un nuovo fidanzato.

Appena il gossip è arrivato alle orecchie della ex velina, questa ha prontamente smentito la notizia su Instagram. Melissa Satta ha registrato una serie di video nelle sue stories, qualcosa che non fa molto spesso, ma ha scelto di parlare con i suoi fans direttamente. Nel frattempo, invece, i suoi legali hanno fatto partire la diffida contro il settimanale. La Satta si è scagliata contro l’articolo scritto sul settimanale di Alfonso Signorini e ha smentito la sua ipotetica frequentazione con Matteo Rivetti, particolarmente irritata del fatto che la considerino capace di frequentare un uomo sposato.

LEGGI ANCHE -> Melissa Satta si è fidanzata: ecco chi è la nuova fiamma dell’ex velina

LEGGI ANCHE -> Melissa Satta e Boateng, è divorzio: la verità di lei su Instagram | FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Melissa Satta (@melissasatta)

Melissa Satta infuriata con Alfonso Signorini

“Un signore che non conosco, che non ho mai visto. Tra l’altro sono venuta a sapere che questa persona ha una famiglia, è sposato e ha due figli“, ha detto irritata Melissa Satta parlando con i suoi followers. “Sto vivendo un momento particolare e doloroso della mia vita e sto cercando di viverla tra le quattro mura di casa mia, proteggendo anche mio figlio“, ha aggiunto l’ex velina riferendosi alla fine della storia con Boateng.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!

Nonostante i tentativi della ex velina di tutelare il figlio, Maddox, il mondo del gossip le ha comunque affibbiato un nuovo flirt. Ciò che ha ferito Melissa Satta è l’ipotesi che il suo nuovo compagno possa essere un uomo sposato: “Sono scioccata, sono addolorata e sconvolta da quello che mi è successo oggi. Per me ma soprattutto per questa persona. Basta a questa libertà di infrangere e distruggere la vita degli altri“, ha aggiunto. Prima di chiudere i video ha aggiunto che “spero che se trovate questo giornale sarete i primi a buttarlo nella spazzatura. Perché è quello che oggi si merita“.