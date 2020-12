Melissa Satta si è fidanzata: ecco chi è la nuova fiamma dell’ex velina

Secondo quanto rivelato dal settimanale Chi, Melissa Satta sarebbe nuovamente fidanzata dopo la separazione con Boateng.

Questo fine anno ha rappresentato per Melissa Satta anche la fine di un importante capitolo della sua vita: la storia d’amore con il calciatore Kevin Prince Boateng si è definitivamente conclusa. L’annuncio è arrivato con un comunicato congiunto pubblicato sulle pagine Instagram di entrambi. In questo veniva sottolineato che i rapporti rimangono buoni e che continueranno a sentirsi e confrontarsi per quanto riguarda le scelte relative alla vita ed al futuro del figlio.

La separazione tra i due vip è giunta dopo abbondanti riflessioni. Già in passato Kevin e Melissa avevano deciso di intraprendere un periodo di pausa, ma dopo un po’ di tempo avevano cambiato idea, cercando di risanare il rapporto per il bene del figlio. Il tentativo evidentemente non ha sortito gli effetti sperati e si è giunti alla separazione definitiva. Come sempre accade per i personaggi famosi, il giorno dopo il comunicato c’è stata la corsa allo scoop. I giornali di settore hanno infatti investigato alla ricerca di possibili nuove relazioni e pare che il settimanale Chi sia giunto all’informazione prima degli altri.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Melissa Satta ha un nuovo fidanzato? Scopriamo chi è

Secondo quanto riportato da Chi Magazine, la separazione tra Melissa Satta e Kevin Prince Boateng sarebbe avvenuta già diverse settimane prima della pubblicazione dell’annuncio. La decisione di rendere pubblica la separazione, sempre secondo la rivista scandalistica, sarebbe avvenuta dopo che entrambi si sono concessi il benestare di frequentare altre persone. Insomma l’annuncio sarebbe stato una precauzione per evitare che, in caso di frequentazione con altre persone, il circo mediatico cominciasse a speculare su presunti tradimenti.

Leggi anche ->Melissa Satta e Boateng, è divorzio: la verità di lei su Instagram – FOTO

Per Melissa, inoltre, l’incontro con un possibile fidanzato sarebbe già avvenuto. Secondo Chi infatti la modella sarda si starebbe già frequentando con Matteo Rivetti, ex proprietario del marchio Stone Island. I due si sarebbero conosciuti ad una cena con amici e tra loro sarebbe immediatamente scattata la scintilla. Se così fosse perché allora nasconderlo? A quanto pare si tratta di una decisione di Melissa, la quale vuole prima approfondire la conoscenza e dopo intraprendere una vera e propria relazione. Solo quando ci saranno i presupposti per un rapporto stabile, dunque, avverranno eventuali annunci. Nel frattempo se qualcuno dovesse paparazzarla in compagnia di Matteo, nessuno potrà inventare fantasiose dinamiche relazionali.

Leggi anche ->Melissa Satta, la sua FOTO con le corna fa discutere: “Allora è finita”