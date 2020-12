Maria Latella, chi è il marito Alasdhair MacGregor-Hastie: cosa fa nella vita

Alasdhair Macgregor Hastie, chi è il marito di Maria Latella: una vita ricca di impegni e successi internazionali.

Alasdhair Macgregor Hastie è il marito di Maria Latella, giornalista italiana e conduttrice tv per Sky TG24 e per Radio 24. I due hanno una figlia, Alice, che oggi lavora come creative director a Berlino. Maria e Alasdhair vivono tra Roma e Parigi, viaggiando spesso per via degli impegni lavorativi di entrambi.

Alasdhair Macgregor Hastie: carriera internazionale

Macgregor Hastie è stato direttore creativo esecutivo in Publicis Italy dal 2001 al 2009. Nel 2009 il professionista si è trasferito in Francia, dove ha lavorato come European creative director in TBWA\G1. Dopo poco è passato in Being TBWA\France, dove ha ricoperto la carica di global chief creative officer. Oggi Alasdhair Macgregor Hastie lavora in BETC, un’importantissima azienda di comunicazione e strategia digitale, come vice president ECD International clients.

Potrebbe interessarti leggere anche —> Maria Latella, chi è la giornalista e conduttrice nominata Cavaliere della Repubblica

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI!

Durante la sua carriera Alasdhair Macgregor Hastie ha lavorato per clienti molto importanti come P&G, Nestlé, Unilever, Coca-Cola, Nissan, Jeep, Fiat e Chrysler. L’uomo ha inoltre vinto numerosi premi a importanti Festival tra cui ricordiamo Cannes Lions, Eurobest, Epica, The One Show e il Cristal Festival.