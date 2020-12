Maria Grazia Cucinotta, il dubbio insopportabile: “Non so a chi credere”

Da Maria Grazia Cucinotta arriva un quesito che cerca di dare risposta ad una situazione che per l’attrice messinese risulta insopportabile.

Sul suo profilo personale Instagram, Maria Grazia Cucinotta si lascia andare ad uno sfogo. La cosa è motivata ad una certa tendenza notata dall’attrice nel recepire informazioni, pareri ed opinioni spesse volte contrastanti. Lo si evince da quelle che sono le sue parole, pubblicate nel corso della mattina di mercoledì 30 dicembre 2020. “Ma la follia del tutti che contraddicono tutti ?!!!!!! Non si capisce più a cosa o chi credere”. I suoi ammiratori ovviamente le danno ragione in pieno, in tutto e per tutto. E non manca anche chi elogia l’attrice originaria di Messina per l’eleganza e la bellezza che ogni volta lei sa esprimere.

Leggi anche –> Cucinotta, lo stupro l’ha devastata: il drammatico racconto

Maria Grazia Cucinotta, i fans sono sempre dalla sua parte

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MariaGraziaCucinotta Official (@maria_grazia_cucinotta)



Ne è passato di tempo da quando lei si fece conoscere al grande pubblico. In tantissimi oggi continuano ad accostarla al film ‘Il Postino’, l’ultima opera cinematografica di Massimo Troisi prima che quest’ultimo morisse. Ulteriore ribalta arrivò con ‘I Laureati’ di Leonardo Pieraccioni. La sua primissima apparizione nel mondo dello spettacolo però è antecedente di diverso tempo. Correva il 1987 quando Renzo Arbore in persona scelse Maria Grazia Cucinotta come valletta del suo celebre programma per la Rai, ‘Indietro tutta’. Uno show che era esemplificativo del benessere e della felicità che caratterizzava quel periodo.

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI

Leggi anche –> La Cucinotta, ve la ricordate agli esordi? Quasi irriconoscibile

Lei è sposata da anni ed anni e ha una figlia

La siciliana poi si alternava tra Rai e Fininvest esordendo al contempo al cinema in ‘Vacanze di Natale ’90’, ai quali fecero seguito ‘Alto Rischio’, ‘Cominciò tutto per Caso’ ed ‘Abbronzatissimi 2 – Un anno dopo’. Poi giunse ‘Il Postino’, con un ruolo molto più impegnato rispetto a quanto fatto in precedenza.

Leggi anche –> Cucinotta, avete mai visto la figlia Giulia? Stupenda, uguale a lei

L’ultima opera per il cinema è ‘Tutto Liscio’ di Igor Maltagliati del 2019. Nel 2018 ha fatto invece da giurata per Miss Italia. Per quanto riguarda la sua vita privata, la Cucinotta è felicemente sposata dal 1995 con Giulio Violati, dal quale ha avuto la figlia Giulia nel 2001.