Carriera e curiosità su Isabel Russinova, attrice e cantante: che fine ha fatto una delle più amate dal pubblico negli anni Ottanta.

Di padre istriano e madre bulgara, all’anagrafe Maria Isabella Cociani, nata a Sofia, Isabel Russinova è cresciuta invece a Trieste. Qui vivevano i nomi paterni. Classe 1958, giovanissima ha intrapreso la carriera di modella a Milano, sia per alcune agenzia che per le riviste di moda al femminile che iniziarono ad aver un certo pubblico.

Successivamente, dopo un provino, venne scelta per Cipria, trasmissione di Enzo Tortora, in cui diede un contributo per la colonna sonora. A fine anni Settanta, venne scelta come valletta nella serata dedicata al sorteggio della composizione dei gironi dei mondiali di Argentina 1978. Qualche anno dopo, arrivò la conduzione di Sanremo.

Cosa sapere sull’attrice Isabel Russinova

Era il 1983 e affiancò Andrea Giordana, Emanuela Falcetti, Anna Pettinelli e Daniele Piombi. Iniziò dunque a condurre alcuni programmi musicali, spalleggiando altri giovani conduttori, tra cui Fabio Fazio. Nel 1988 conduce Mattino 2 con Alberto Castagna. L’anno prima, le viene affidata Linea Verde. Nel frattempo, inizia per lei una lunga avventura nel mondo del cinema: esordisce con Si ringrazia la regione Puglia per averci fornito i milanesi, regia di Mariano Laurenti. In tv ha recitato anche nell’episodio Boomerang della serie Big Man nella parte di Chiara.

Tantissimi sono i registi che l’hanno diretta negli anni: da Renzo Arbore a Sergio Martino, da Dino Risi a Carlo Vanzina, passando per Maurizio Ponzi, Stelvio Massi e Giuseppe Ferrara. La sua ultima pellicola che la vede nel cast è La mia seconda volta di Alberto Gelpi, coi giovani attori Aurora Ruffino e Simone Riccioni. Negli anni Ottanta, ha anche una breve parentesi canora. Impegnata nel sociale, è stata negli anni in prima linea nei diritti umani e delle donne. Questo le ha consentito di essere testimonial ufficiale di Amnesty International.