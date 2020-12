Emma Marrone, mai vista così stravolta: “Quanto ci manca…”

Emma Marrone mostra ai suoi followers su Instagram tutta la sua “disperazione” con uno scatto accompagnato dalla fatidica domanda: “Che fai a Capodanno?”.

“Per secoli ci siamo lamentati. Adesso quanto ci manca quella domandina che aleggiava in tutte le chat di gruppo? CHE FAI A CAPODANNO? 🤦🏼‍♀️“: così scrive Emma Marrone nel suo ultimo post su Instagram, postando una foto in cui appare stravolta e disperata.

La cantante è immortalata nel bagno di casa propria, con le mani fra i capelli arruffati e il volto imbronciato. Dalle sue parole traspare l’esigenza impellente di tornare al più presto alla normalità, mai così fortemente rimpianta come in questi giorni di festa.

La nostalgia di Capodanno di Emma Marrone

I fan e followers di Emma su Instagram sono sulla stessa lunghezza d’onda dell’artista, esprimendo parole di condivisione e sostegno: “Sul serio…“, “Ho sognato di venire ad un tuo concerto, manchi troppo“, e così via.

Anche nei giorni scorsi Emma aveva condiviso con i suoi seguaci diversi scatti del suo Natale in famiglia: dopo mesi di lontananza, la cantante ha finalmente potuto raggiungere i suoi cari in Puglia, trascorrendo le feste in un clima di relativa serenità e calore.

Quanto al Capodanno, evidentemente non ha ancora deciso come lo trascorrerà. A casa con pochi intimi, come la maggior parte degli italiani, o di fronte a qualche telecamera col microfono in mano. Per ora non si sa. Ma c’è da scommettere che seguirà a breve un aggiornamento in proposito, sempre via social…