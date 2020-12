Elisa Isoardi truccata ed elegantissima su Instagram: il commento dei fans

Elisa Isoardi, truccata ed elegantissima manda i fans in visibilio: la presentatrice tv è felicissima e bellissima.

La presentatrice tv Elisa Isoardi ha pubblicato pochi minuti fa una fotografia che ha mandato in visibilio i suoi followers di Instagram. La giovane donna indossa un blazer ed è davvero elegantissima. Elisa ha inoltre truccato gli occhi di rosso e marrone chiaro, un accostamento di colori che mette in risalto i capelli schiariti e gli occhi di ghiaccio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisa Isoardi (@elisaisoardi)

Elisa Isoardi, i complimenti su Instagram

Poco prima di pubblicare la fotografia, Elisa ha registrato due Instagram stories in compagnia di quella che pensiamo essere la nonna. L’anziana signora, di prima mattina, sfoggia una larga sciarpa verde e gialla, occhiali da vista tempestati di brillantini e una pettinatura ordinata. Elisa, ancora in pigiama e appena alzata dal letto, si prende in giro tenendo tra le mani una tazza di caffè: “Ma noi viviamo nella stessa casa? Guardate io come sono ciancicata e guardate lei: ma dove sei andata, ma cosa hai fatto?”. La signora le risponde con affetto: “Adesso ti farai bellissima, tanto sei già bella!”.

Elisa ha compiuto 38 anni il 27 dicembre, due giorni fa, e ha ringraziato più volte i suoi followers per tutti i complimenti e gli auguri ricevuti sui social in questi giorni. “Sei una persona speciale, solare e soprattutto semplice..” le scrivono loro tra i commenti dell’ultima foto. “E quanto sei stupenda tu. Luce abbagliante”. Oggi Elisa ha detto di avere impegni di lavoro, ma chissà se tra un incontro e l’altro troverà il tempo per continuare a festeggiare!