Diletta Leotta senza limiti: l’ha fatto anche sotto l’albero

Diletta Leotta stupisce ancora i suoi fan e followers su Instagram. Nelle ultime ore la conduttrice sportiva ha deciso di salutare i suoi amici virtuali con uno scatto che la ritrae in un momento di relax dopo una sessione di allenamento in casa sotto l’albero di Natale. Anche e soprattutto durante le Feste, quando è più facile eccedere in leccornie a tavola, la Nostra tiene a mantenersi in perfetta forma fisica. Per la serie: chi bella vuole apparire, un poco deve soffrire.

Le fatiche di Diletta Leotta per tenersi in forma

“Xmas workout fatto ✔ @buddyfit“, scrive Diletta Leotta su Instagram. Un’immagine semplice, dove la Nostra se ne sta seduta a terra sorridente accanto ai regali, struccata e con indosso solo la sua mise da allenamento: tanto è bastato per accendere la fantasia dei suoi tantissimi fan. Non a caso, lo scatto ha subito attirato una miriade di like e commenti.

No pain, no gain, recita un detto molto in voga tra gli sportivi (e non solo): senza fatica non si ottiene nulla. A Diletta Leotta va riconosciuto che in questo è ineccepibile. Il suo rigore e la sua costanza negli allenamenti sono un esempio per tutti (soprattutto per chi, tra pranzi e cenoni, rischia di iniziare il 2021 in sovrappeso). I risultati si vedono, eccome…