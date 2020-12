Dawn Wells, morta per complicazioni legate al Covid la celebre attrice

Proprio nella coda del disastroso 2020 viene a mancare Dawn Wells, attrice molto amata e ritenuta il prototipo di ragazza della porta accanto.

È morta l’attrice Dawn Wells, nota ai più per avere interpretato la bella Mary Ann Summers, la classica ragazza della porta accanto nella iconica serie comica della CBS ‘Gilligan’s Island’. La scomparsa è avvenuta mercoledì 30 dicembre 2020 a Los Angeles, con la Wells che ha perso la vita per via di pesanti complicazioni dovute al Covid. Aveva 82 anni.

Vinse giovanissima il titolo di Miss Nevada. E nel 1959 ebbe la meglio su 350 aspiranti attrici per il ruolo di Mary Ann. Da lì in poi la carriera di Dawn Wella decollò, con la interprete cinematografica che apparve in oltre 150 fra serie tv e film. Al suo attivo ci sono anche delle apparizioni negli spettacoli di Broadway. Sua controparte in ‘Gilligan’s Island’ fu la spregiudicata Ginger (Tina Louise), al punto da creare due veri e propri partiti che ancora oggi sostengono come l’una prevalesse sull’altra e viceversa.

Dawn Wells, sin da giovanissima l’hanno amata tutti

Proprio la Louise ad oggi risulta essere l’unico membro ancora in vita del cast di sette attori della vecchia sitcom. Che a dirla tutta, per le sue prime tre stagioni non fu certo un successone. Infatti andava in onda a notte fonda. Gli apprezzamenti giunsero con le repliche tra fine anni ’60 ed inizio anni ’70, dalle quali furono tratti due spin-off.

In entrambi Dawn Wells fu presente. L’attrice sta ricevendo tantissimi messaggi in suo onore da parte di giovani e meno giovani che la ricordano con grande affetto.