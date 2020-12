Come si festeggia il Capodanno nel mondo? Tradizioni e curiosità

Quali sono le tradizioni di Capodanno nei Paesi del mondo. I modi per augurare Buon Anno Nuovo

Chi lo ha detto che si debba mangiare cotechino e lenticchie per avere fortuna nell’anno che verrà? Se per l’Italia il Capodanno fa rima con lenticchie, cotechino e spumante, tutti gli altri paesi nel mondo seguono altri versi e rime.

Tutti i Paesi hanno le proprie tradizioni per il Capodanno, sebbene molti Paesi orientali presentano tradizioni diverse riguardo il nuovo anno tanto chee non festeggiano affatto il 1 Gennaio, ma riconoscono l’inizio dell’anno in altre date del calendario.

In ogni caso la notte del 31 dicembre all’arrivo della mezzanotte in tutti i Paesi del Mondo si festeggerà l’arrivo del Nuovo Anno. In alcuni casi facendosi solo gli auguri, in altri con particolari usanze. Scopriamo quali sono.

Le tradizioni di Capodanno nel mondo

Un viaggio alla scoperta delle tradizioni di Capodanno nel mondo. Dalla Spagna, alla Russia fino al Giappone in ogni cultura si prova a rendere favorevole l’anno che arriva o almeno a indovinare come sarà il nuovo anno.

Molte delle tradizioni della notte dell’ultimo dell’anno passano attraverso il cibo (lenticchie, uva, pudding ad esempio), ma anche attraverso i colori (il rosso, il giallo, il bianco…). Sono sempre tradizioni che affondano le loro radici nei secoli passati. Il cibo è sinonimo di abbondanza e di raccolto, il colore esorcizza i demoni. E nel passato si provava ad allontanare gli spiriti maligni con i suoni e la luce (da qui l’uso dei fuochi d’artificio).

Ecco le usanze più particolari di Capodanno nel mondo per favorire l’arrivo di un anno fortunato.

Come si festeggia Capodanno in Europa: le tradizioni più particolari

Spagna. Una delle tradizioni più particolari dei cugini spagnoli riguarda sicuramente il Capodanno. A Madrid e in tutta la Spagna allo scoccare della mezzanotte è d’obbligo mangiare 12 acini d’uva, uno per ogni rintocco dell’orologio della mezzanotte. Inoltre, secondo la tradizione, i 12 acini, uno per ogni mese dell’anno, garantiscono un anno nuovo coi fiocchi.

Svizzera. Gli svizzeri amano mangiare il gelato e una delle loro tradizioni vede proprio questo elemento come protagonista. Tutti gli svizzeri aspettano la mezzanotte gettando a terra il gelato più di una volta, pensano che porti fortuna e opulenza.

Germania. Una delle tradizioni dei tedeschi riguarda il cibo. Allo scoccare della mezzanotte tutta la Germania fa uno spuntino a base di Pfannkuchens, dei rotoli di pasta dolce ripieni di liquore e marmellata. Un’altra tradizione interessante si chiama Das Bleigießen ovvero colata di piombo. Una quantità esigua di piombo viene fusa in un cucchiaino e successivamente versata in un contenitore pieno di acqua fredda. Il metallo assumerà la forma di quello che avverrà nell’anno in vista. Un cuore: matrimonio, una nave: viaggio, una croce: morte.

Gran Bretagna. Gli irlandesi e gli inglesi, nonostante la vicinanza, hanno tradizioni differenti. In Irlanda, durante il Capodanno, è di buon auspicio bussare a casa dei vicini con una pagnotta di pane. In Inghilterra, invece, allo scoccare della mezzanotte gli inglesi aprono la porta sul retro per fare in modo che esca l’anno passato e al contempo invitano la prima persona che incontrano ad entrare in casa e portare carbone, sale e pane.

Polonia. I polacchi per assicurarsi un anno di ricchezza, usano mettere nel proprio portafoglio le squame della carpa mangiata durante la vigilia di Natale. Le donne single inoltre devono prestare attenzione perché il primo nome maschile udito dopo lo scoccare della mezzanotte, sarà il nome del loro prossimo amore.

Danimarca. I danesi aspettano Capodanno per scatenarsi. Una delle tradizioni di Capodanno è quella di saltare da una sedia allo scoccare della mezzanotte. Inoltre, credono molto nell’amicizia e durante tutto l’anno conservano i pezzi di piatti e bicchieri rotti che poi dovranno lasciare davanti la porta del miglior amico la notte di Capodanno. Più pezzi si trovano, più amici si hanno.

Olanda. Una delle tradizioni olandesi risale al 1965. Secondo la tradizione gli olandesi si devono radunare il primo dell’anno a Scheveningen, una piccola città affacciata sul Mar del Nord, e devono gettarsi nell’Oceano. I coraggiosi e scaramantici che seguono questo rito al termine della nuotata si riscaldano con una zuppa di piselli.

Come si festeggia il 31 dicembre nel resto del mondo

Brasile. I brasiliani di Rio de Janeiro approfittano delle belle giornate per salutare l’anno nuovo vestiti di bianco per allontanare gli spiriti maligni, fanno un tuffo nell’Oceano e saltano ben sette onde, per ogni onda superata con successo esprimono un desiderio. I brasiliani che invece vivono nell’entroterra seguono un’altra tradizione, ovvero saltare e salire in piedi su uno sgabellino con il piede destro.

Argentina. Gli argentini durante la notte di capodanno indossano mutande rosa perché credono che portino fortuna e mangiano fagioli, secondo gli argentini è di buon auspicio per la carriera e il lavoro. I fagioli, infatti, si dice che diano sicurezza a chi è già soddisfatto del proprio lavoro e creino nuove opportunità interessanti a chi vuole un grande cambiamento.

Giappone. I giapponesi non possono fare a meno delle campane del tempio delle città che rintoccano per ben 108 volte. Il credo buddista è fatto di 108 peccati e i 108 rintocchi simboleggiano la purificazione da questi peccati.

Russia. I russi festeggiano il Capodanno seguendo il calendario giuliano e quest’anno cade il 14 gennaio. I russi hanno una tradizione molto particolare, scrivono i desideri per l’anno che verrà su un pezzettino di carta che bruciano poco dopo. Le ceneri che ne derivano vengono aggiunte allo spumante con cui brindano per l’anno nuovo. Inoltre il bicchiere di spumante dev’essere bevuto tutto d’un fiato in massimo 60 secondi, altrimenti il desiderio non si realizzerà.