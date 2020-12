Calciomercato Inter: addio Nainggolan, arriva Pellè? Le prossime mosse

Nella giornata di ieri è avvenuto l’incontro tra Conte e il presidente dell’Inter Zhang in video: Nainggolan al Cagliari, possibile Pellè

Tutto pronto per l’apertura ufficiale della sessione invernale di calciomercato. Il 4 gennaio potrebbero arrivare subito colpi sensazionali con l’Inter sempre molto attiva sul fronte acquisti e cessioni. Il centrocampista belga, Radja Nainggolan, che ha collezionato soltanto pochi minuti sotto la gestione Conte, sarebbe ad un passo dall’ennesimo ritorno al Cagliari. Con il grave infortunio al ginocchio di Rog, il presidente Giulini ha chiuso subito l’operazione in prestito con l’ok da parte della dirigenza nerazzurra. Inoltre, nella giornata di ieri c’è stata la videoconferenza tra Antonio Conte e il presidente Zhang: l’obiettivo è quello di snellire la rosa a disposizione dello stesso allenatore leccese.

Calciomercato Inter, sogno Pellè per l’attacco dell’Inter

Antonio Conte vorrebbe così soltanto un rinforzo in attacco come vice Lukaku. L’idea sarebbe quella di Graziano Pellè, attaccante leccese che si libererà a parametro zero dopo l’esperienza in Cina. Per lui possibile ritorno in Serie A dopo tantissimi anni all’estero. Con Conte ha condiviso l’esperienza in Nazionale giocando quasi sempre da titolare con il tecnico attualmente all’Inter. Un centravanti in grado di riempire l’area avversaria che conosce già le idee del proprio allenatore: c’è l’ostacolo ingaggio, ma lo stesso ariete sa bene che dovrà ridursi notevolmente lo stipendio dopo i 15 milioni annui percepiti nella sua esperienza in Cina. Tutto è pronto per il prossimo innesto funzionale in casa Inter.