Indiscrezioni sul futuro di Britney Spears, addio alla musica: la clamorosa voce sulla cantante da parte di un insider.

La cantante Britney Spears, che a fine anni Novanta sconvolse il panorama discografico mondiale e oggi invece è in piena crisi di identità, ha compiuto a inizio dicembre il suo compleanno. A 39 anni, la popstar potrebbe arrivare a una clamorosa decisione: lasciare la musica. Lo suggerisce un insider, che sarebbe ben informato.

La vita della popstar negli ultimi anni è stata a dir poco burrascosa, tra ricoveri forzati, battaglie legali contro il padre Jamie, divieti di qualsiasi natura. Secondo quanto si è appreso, sua mamma Lynne è volata a Los Angeles più volte per aiutarla a liberarsi da questa sorta di gabbia nella quale sarebbe finita.

Le condizioni di Britney Spears: dice davvero addio alla musica?

Intanto, era emerso tempo fa dal sito americano Tmz che rilancia le parole dell’avvocato della popstar, Sam Ingham, che Britney Spears non solo non sarebbe in grado di intendere e volere, ma le sue facoltà mentali sarebbero di fatto azzerata. L’insider che sostiene di conoscere bene la famiglia della popstar ha ora spiegato: “Britney Spears e suo padre hanno certamente una relazione difficile, ma questa decisione non riguarda solo l’uomo. Lei vuole proprio terminare la conservatorship… Loro due ormai non si parlano da mesi se non tramite i loro legali, lei lo incolpa anche di aver perso parte della custodia dei figli. Posso dire però che Jamie vuole il bene di sua figlia. Le uniche altre persone che sono sempre state al suo fianco sono la madre Lynne, i figli e l’ex assistente e amica Felicia”.

“Quando è entrata in vigore la tutela legale, Britney era ricca ma il suo impero finanziario stava crollando perché era circondata da persone losche”, ha aggiunto facendo appunto riferimento al periodo difficile del passato della popstar. Quindi ha lasciato emergere la possibilità di un addio alla musica. Ma cosa accadrà dopo? “Adesso si trova ad un punto in cui guarda con affetto ai suoi 20 anni nel settore. Ed è per questo che è pronta a fare le valigie per sempre, una volta che avrà raggiunto un accordo con l’etichetta discografica lo farà”, spiega l’insider, lasciando il futuro come un libro aperto.