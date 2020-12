Bill Gates: “So quando torneremo alla normalità”: il motivo

Il celebre filantropo e fondatore di Microsoft, Bill Gates, conosce cose che non sono note al resto del mondo. E che fanno ben sperare.

Il filantropo Bill Gates ha donato decine di milioni di dollari alla lotta scientifica contro il Coronavirus attraverso la sua omonima Fondazione. Ma, cosa incoraggiante, adesso il secondo uomo più ricco del mondo pensa che le cose andranno meglio già nel corso del 2021. In un post pubblicato sul suo sito web, il fondatore di Microsoft pensa che entro la primavera del prossimo anno inizieremo a vedere gli effetti positivi della vaccinazione di massa, dicendo che già per l’estate “la vita sarà molto più vicina alla normalità di quanto non lo sia adesso”.

Ed è convinzione radicata di Bill Gates il dovere dire grazie alla scienza dal momento che già disponiamo di diversi tipi di vaccino. Pfizer Biontech, Moderna ed AstraZeneca hanno ricevuto tutti i necessari permessi per la distribuzione di massa. E ce ne sono diversi altri al loro stadio finale. La Gates Foundation finanzia parzialmente la Coalition for Epidemic Preparedness Innovation, CEPI, che ha contribuito a finanziare lo sviluppo di diversi vaccini. Per cui lo stesso Bill Gates è a conoscenza di dati a sufficienza per potersi sbilanciare e fornire un quadro di quello che sarà il futuro prossimo. Lui stesso rivela di sapere che ci sono accordi per produrre un numero compreso fra i 5 ed i 10 miliardi di dosi di vaccino tra tutti i produttori coinvolti. Ciò consentirà al mondo intero di potere avere una protezione importante contro la pandemia.

Bill Gates, per lui il mondo è pronto a migliorare

“Molte aziende stanno scoprendo come comporti dei grossi vantaggi il lavorare unite anziché ognuna per i propri interessi”, dice il buon Bill. Che rivolge anche un pensiero ai bambini. “Meritano di essere protetti, di crescere e di avere una vita normale”. L’esistenza di trattamenti secondari, come il desametasone per pazienti gravemente malati e gli anticorpi monoclonali, e la loro produzione diffusa per i paesi in via di sviluppo, contribuirà anche a mitigare la diffusione dilagante secondo il celebre imprenditore e filantropo.

In effetti, sebbene Bill Gates sia ancora cauto nel segnalare quando esattamente la pandemia potrebbe finire, è abbastanza ottimista da iniziare già a pensare di affrontare un’altra sfida, probabilmente più grande, il prossimo anno. “La cooperazione globale è una delle ragioni per cui vedo promesse già nel breve periodo. Non c’è solo il pensare a tenere sotto controllo la pandemia. Tutto questo ha portato una importante consapevolezza al mondo intero sulla necessità di dovere affrontare un’altra grande sfida: quella che riguarda il cambiamento climatico”.