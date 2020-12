Stefano Bettarini è tornato a parlare della sua avventura al Grande Fratello Vip durata pochissimo: l’accusa dell’ex calciatore

La ferita è ancora aperta per Stefano Bettarini, dopo esser stato squalificato al Grande Fratello Vip. La sua avventura è durata pochissimi giorni e così ha sempre criticato la scelta del programma di cacciarlo subito fuori. E così l’ex calciatore ha svelato il suo disappunto ai microfoni del portale Isa e Chia: “Sono in causa con il Grande Fratello, come vedete non sono stato e non sarò più chiamato nei programmi”. Poi ha aggiunto: “Le verità sono scomode se escono quando ci sono giochi di potere”.

L’annuncio choc di Bettarini, la sua tesi

Già sul suo profilo Instagram l’ex marito di Simona Ventura aveva ribadito: “Cacciato per un’espressione colorita, per un’uscita di quelle un po’ eccessive e chiassose, come spesso siamo noi toscani. Espulso per una ‘parolaccia’”. Poi ha svelato: “Non ho bestemmiato, non l’ho mai fatto e non lo farei mai. ‘Madoska‘ l’ho sentito dire spesso, per rabbia, per gioco, come intercalare. Lo uso e l’ho usato per quello che é, una storpiatura di un’altra parola che altrimenti sarebbe blasfemo pronunciare; una parola modificata nel gergo volgare proprio per evitare la censura sociale, per non risultare offensiva e imperdonabile”. Per lui si tratta di un’ingiustizia dettata da scelte editoriali del programma di Canale5. La battaglia non è finita qui per Bettarini.