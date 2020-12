Belen, post bollente su Instagram: “Nuda e tutta sudata”

Un’altra foto senza veli sta facendo letteralmente impazzire i fan e followers di Belen Rodriguez su Instagram.

Belen Rodriguez porge ai suoi fan e followers di Instagram un altro graditissimo regalo. La Nostra ha appena pubblicato sul suo profilo Instagram una foto piccantissima: l’immagine inquadra parte del collo e della spalla della showgirl, nuda e sudata (o forse bagnata dopo una doccia bollente). L’unico “accessorio” è un orecchino che sembra riprendere l’icona del fiocco di neve che fa da didascalia allo scatto, altrimenti “muto”: certe inquadrature non hanno bisogno di commenti…

Belen supersexy sui social

Sul suo profilo Instagram di Belen ha pubblicato, a distanza di un paio d’ore, due foto a dir poco bollenti. Negli scatti l’avvenente showgirl si gode un momento di relax in un contesto decisamente “caliente”, catturando le attenzioni di tutti.

Con quest’ultima foto, vedo-non vedo Belen accende la fantasia del popolo del web (specialmente quello maschile) come solo lei sa fare. La modella argentina sembra essere più in forma che mai, non a caso nei commenti si leggono solo messaggi di apprezzamento: “Sei disegnata“, “La sensualità”, e così via.

Sarà forse la ventata di novità portata nella sua vita dalla relazione con Antonio Spinalbese. A quanto pare la loro love story si fa ogni giorno più seria. Stando alle ultimissime indiscrezioni, l’hairstylist ha deciso di lasciare ufficialmente il suo lavoro per stare insieme a Belen. Antonio lavorava in un noto salone di Milano, ma da quando ha iniziato a frequentare la bella argentina ha deciso di rimettersi in discussione e cambiare vita. E’ l’amore, bellezza.