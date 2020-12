Alberto Matano fidanzato? La verità sulla sua situazione amorosa

Cosa sapere sulla vita privata di Alberto Matano: il conduttore è fidanzato? La verità sulla sua situazione amorosa.

Sicuramente è uno dei giornalisti e conduttori Rai più amati del momento, ma è anche molto riservato sulla sua vita privata. Tanto che quando si parla della sua situazione sentimentale, questa spesso rasenta il mistero. Lui è Alberto Matano, presentatore de La Vita in Diretta, dove si è fatto notare per la sua grande serietà e professionalità.

Amatissimo anche dal pubblico femminile, spesso la domanda di molti è questa: sarà fidanzato oppure no? Classe 1972, seguitissimo sul suo profilo Instagram, rispetto alla sua situazione sentimentale, si è molto discusso.

Fidanzato o single? La verità sulla situazione di Alberto Matano

Nelle scorse settimane, è stato lo stesso conduttore che attraverso il quotidiano ‘La Stampa’, che lo ha intervistato, ha svelato il mistero. A domanda diretta, è seguita la sua risposta diretta, anche se non è stato del tutto chiarito il mistero sulla sua situazione sentimentale. Infatti, se da un lato il conduttore ha spiegato di non essere single, dall’altro non abbiamo assolutamente alcuna informazione sulla sua dolce metà.

“Non sono single, è fondamentale ritagliarsi degli spazi propri”, è il chiarimento fatto dal conduttore nel corso della sua intervista. Alberto Matano ha quindi proseguito, sottolineando: “Famiglia, punti di riferimento, affetti importanti. Trovo spazio per i nipoti che crescono, per i genitori a Catanzaro, per la mia vita affettiva. Se non stacchi, muori”. Insomma, non solo nella sua vita c’è spazio per la persona con cui sta insieme, ma ne trova altrettanto anche per i suoi cari.