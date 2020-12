Adriano Panatta, chi è l’ex moglie Rosaria Luconi: insieme hanno 3 figli

L’ex campione di tennis Adriano Panatta si è risposato di recente, dopo la fine del matrimonio con Rosaria Luconi. Chi è l’ex moglie, madre di tre figli?

A 70 anni compiuti, l’ex campione del tennis Adriano Panatta si è di recente sposato con la compagna Anna Bonamigo, con cui sta insieme da sette anni ormai. Il felice matrimonio, celebrato a Venezia, arriva dopo la fine di quello con Rosaria Luconi. La donna, di origine pratese, ha dato alla luce anche tre figli. Ma ecco tutto quello che sappiamo su di lei.

Rosaria Luconi, chi è l’ex di Adriano Panatta

Rosaria Luconi, che dopo il matrimonio con Panatta, aveva preso il cognome di lui, è una scrittrice e organizzatrice di eventi. I suoi tre figli, avuti con il campione di tennis, hanno seguito le orme del padre e praticano tutti e tre lo stesso sport, in particolare Niccolò, che è anche insegnante.

Il matrimonio con Adriano è stato lungo e felice, durato circa quarant’anni e finito in seguito ad alcune crisi e al flirt del tennista con la sua attuale moglie, Anna. Adriano e Rosaria sono stati molto innamorati e lui si è trasferito in Versilia per starle accanto: “Cosa mi ha portato in Versilia? Ovvio, l’amore per Rosaria. Lei conosceva queste zone, ci veniva ogni estate.”

In un’intervista alla Gazzetta dello sport, Rosaria aveva raccontato del rapporto con l’ex marito: “E’ una continua scoperta, se sono paziente? Chi ha più testa più ne adoperi. A parte le battute rifarei esattamente tutto quello che ho fatto. Abbiamo tre figli, Niccolò, Alessandro e Rubina, nonna una volta con Rubina che ha messo nome al figlio quello del papà Adriano.”