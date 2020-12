14enne morta: l’auto su cui viaggiava guidata da una minorenne ubriaca

La polizia di Santa Rosa sta indagando sulla morte di una ragazzina di 14 anni: l’auto su cui viaggiava era guidata da una minorenne ubriaca.

La polizia di Santa Rosa, città statunitense della California, sta indagando sulla morte di una ragazza di 14 anni, trovata priva di sensi sul sedile posteriore di un’automobile guidata da una sedicenne ubriaca. La polizia ha trovato la ragazza, priva di sensi, poco dopo le ore 13:00 di lunedì: le forze dell’ordine rispondevano alla segnalazione di un’auto che aveva colpito un secondo veicolo a Piner Road, nel Bay Village Circle. Subito dopo lo schianto l’auto e i passeggeri a bordo sono scappati dal luogo dell’incidente, ma la polizia ha trovato l’auto e la conducente sospettata poco dopo, nelle vicinanze.

Santa Rosa, ragazzina guida ubriaca e uccide la sua amica di 14 anni

La polizia ha confermato che la conducente, un’adolescente di Santa Rosa, era evidentemente sotto l’influenza di alcol e forse anche di droghe. È stata arrestata e portata in ospedale per cure mediche, mentre i paramedici non sono stati in grado di rianimare la ragazza sul sedile posteriore, che è stata dichiarata morta sulla scena.

La polizia della città ha detto che “non c’erano segni di trauma per la vittima”, per cui le circostanze della sua morte sono ancora sotto inchiesta. Probabilmente la 14enne è morta prima dello schianto, e non a causa dell’incidente.