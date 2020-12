WhatsApp: un trucco per inviare le foto non compresse ad amici e parenti

La qualità delle foto inviate su WhatsApp è solitamente molto bassa, ecco come fare per mantenere la qualità grafica originale.

Trattandosi dell’app di messaggistica istantanea maggiormente utilizzata nel mondo, WhatsApp è spesso il luogo in cui si condividono foto con gli altri. Trovandoci in un periodo particolare, nel quale a causa delle restrizioni non possiamo vederci con amici e parenti come negli anni passati, questo scambio di foto potrebbe essere maggiormente intenso.

Come saprete, però, solitamente le foto su WhatsApp arrivano compresse e dunque con una qualità d’immagine molto bassa. Questo perché la piattaforma utilizza un algoritmo per comprimere le immagini. Lo scopo è quello di velocizzare il trasferimento da un dispositivo all’altro, ma anche quello di far sì che il file inviato occupi meno spazio sia sui telefoni che sui server della società americana. Appare logico, dunque, che se si vuole condividere un’immagine della medesima qualità dell’originale si dovranno utilizzare altre piattaforme. Eppure c’è un piccolo trucco che vi permetterà di farlo anche tramite l’app di messaggistica istantanea.

WhatsApp: come aggirare la compressione delle foto su Android e Ios

Per aggirare la compressione automatica di WhatsApp lo strumento più semplice è uno smartphone android. Se ne possedete uno, infatti, vi basterà selezionare tra gli allegati la voce documento. Per farlo dovete cliccare sulla graffetta posta sul margine destro della casella in cui inserite il testo scritto, vi si aprirà un menu a tendina dal quale selezionare la voce “Documento”. A quel punto ci vorrà un po’ più di tempo per trovare la foto che desiderate, poiché non verrà aperta la galleria, ma con un po’ di pazienza la troverete.

Per quanto riguarda gli Iphone c’è un passaggio in più che bisogna fare. Le foto vanno prima selezionate e spostate su Ibook. Attraverso questo procedimento verranno tramutate in pdf e dunque diverranno dei documenti. Una volta fatto dovrete andare su WhatsApp e cercare tra i documenti di Ibook la foto che vi interessa inviare. Su WhatsApp Web la procedura è la medesima che effettuate su smartphone Android.

